Die Corona-Pandemie hat 2020 auch in Seelze dafür gesorgt, dass viele Aktivitäten entweder gleich ganz abgesagt wurden oder in abgespeckter Form organisiert werden mussten. Trotz der Pandemie gab es in der Obentrautstadt aber auch wichtige Ereignisse, die die Menschen beschäftigt haben. Ein Rückblick.

Januar

Beim Neujahrsempfang geht die Stadt neue Wege. Trafen sich die Teilnehmer in den Jahren zuvor wechselweise im Rathaus oder dem Foyer der Hannoverschen Volksbank, stellt die Stadt den Empfang mit rund 300 Gästen erstmals im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums auf die Beine. Ende Januar wird zudem der Imagefilm über die Musikschule veröffentlicht. Es ist bereits der sechste Film, nachdem Ende 2019 die freiwillige Feuerwehr präsentiert worden war. In Lohnde beginnt der Bau des umstrittenen Abfallbetriebes der Hafen Seelze GmbH, der im Laufe des Jahres immer wieder Kritiker auf den Plan ruft.

Die Big Band der Musikschule Seelze sorgt für die musikalische Unterhaltung. Quelle: Heike Baake

Februar

Vertreter der Sportvereine machen sich dafür stark, dass die Stadt im Zusammenhang mit den Schulneubauten in Harenberg und Seelze-Süd sowie der Erweiterung der Bertolt-Brecht-Schule größere Sporthallen baut. Vorgesehen ist jeweils eine sogenannte Einfeldsporthalle , die die Vereine für zu klein halten. Größere Hallen hält die Verwaltung aber für nicht finanzierbar. Im Februar nimmt der Streit um das neue Domizil des Seelzer Brotkorbes noch einmal Fahrt auf: Während der Vorstand des Brotkorbs die Nutzung des Haupteinganges der Schillerstraße 2 favorisiert, bleibt der Rat letztlich bei seiner Entscheidung für einen separaten Eingang. Für Verblüffung sorgt ein Rekord: Der 19-jährige Jannik Könecke aus Lohnde ist mit 2,24 Meter wohl der größte Mann in Seelze und mit Sicherheit einer der größten Deutschen. Doch dies bringt auch Probleme mit sich, sowohl bei der Wohnungseinrichtung als auch bei der Suche nach einer Fahrschule.

Petra Könecke unterstützt ihren Sohn Jannick bei seinen Alltagsproblemen. Quelle: Heike Baake

März

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich beginnen die Bauarbeiten für das Projekt Gartenhöfe in Letter. Auf dem circa 4450 Quadratmeter großen Grundstück des abgerissenen Alten Rathauses am Bürgermeister-Röber-Platz will die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) ein neues Quartier mit rund 40 barrierefreien Wohnungen errichten.

Schwungvoller erster Spatenstich: Michael Jedamski (von links), Steffen Grundke, Nadine Otto, Constantin Heinze, Detlef Schallhorn und Frank Eretge beim symbolischen Baubeginn der Gartenhöfe Letter. Quelle: Patricia Chadde

Unterdessen hat die Freiwillige Feuerwehr Seelze ihr Feuerwehrkonzept 2030 präsentiert, mit dem der Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sowie Hilfeleistungen bis zum Jahr 2030 sichergestellt werden können. Dabei geht es um zu ersetzende Fahrzeuge, die Feuerwehrhäuser sowie eine gewünschte Entlastung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute durch hauptamtliche Gerätewarte, sagt Stadtbrandmeister Christian Kielhorn, der bis 2030 bis Kosten von etwa 10 Millionen Euro rechnet.

April

Die Stadt nimmt den zweiten Bauabschnitt der Brüder-Grimm-Schule in Letter in Angriff. Für das Bauvorhaben war der marode Mitteltrakt der Schule abgerissen worden. Der erste Abschnitt war bereits im August 2019 fertig geworden. Insgesamt investiert die Stadt rund 13 Millionen Euro in die Grundschule. Im April tritt auch Seelzes neuer Stadtbaurat Dirk Perschel seinen Dienst im Rathaus an. Der Rat hatte Perschel einstimmig gewählt.

Stadtbaurat Dirk Perschel sieht viele Themen, die in Seelze angegangen werden müssen. Quelle: Thomas Tschörner

In Lohnde moniert die CDU, dass die Großbaustelle der Hafen Seelze GmbH nur ungenügend gesichert ist. Der Seelzer Brotkorb startet seine erste Ausgabe von Lebensmitteln für Bedürftige am neuen Standort an der Schillerstraße 2.

Mai

Das kleinste Gebäude auf dem Gelände der Regenbogenschule in Seelze, das zuletzt das Stadtarchiv beherbergte, wird abgerissen. Damit soll Platz für einen Neubau geschaffen werden. Der stützenfreie Raum, der multifunktional genutzt werden kann, soll als Forum und Mensa dienen. Auch eine kleine Bühne für Aufführungen ist eingeplant. Darüber hinaus werden in dem Gebäude Spülküche und Haustechnik untergebracht.

Die Abrissarbeiten bieten imposante Eindrücke. Immer wieder bleiben Passanten stehen und beobachten die Wirkung des mächtigen Greifarms. Quelle: Patricia Chadde

In Letter sorgen sich Anwohner derweil um die tierischen Bewohner des kleinen Teiches am Georg-Büchner-Gymnasium. Die Stadt will den Teich zuschütten, weil am Gymnasium ein Neubau geplant ist. Letztlich gibt Seelzes Naturschutzbeauftragter Willi Raabe Entwarnung: Die meisten Tiere würden sich ein neues Zuhause suchen, lediglich Fische müssten umgesetzt werden.

Juni

Die Politik kann sich noch nicht über die Größe der geplanten Sporthallen einigen. Den Plan der Verwaltung bewertet der Arbeitskreis Seelzer Sportvereine weiterhin als nicht ausreichend, weil durch steigende Einwohnerzahlen immer mehr Menschen in den Vereinen trainieren. Unterstützung haben die Vereine von den Fraktionen von CDU und SPD erhalten, die die tatsächliche Größe der neuen Hallen erst einmal offen lassen wollen. Der Rat der Stadt Seelze vertagt eine Entscheidung. Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule steigt erstmals in das Stadtradeln ein. Die IGS erhält zudem Besuch von Kultusminister Grant Hendrik Tonne, der sich einen Einblick über die Digitalisierung der Schule verschaffen will. Gleichzeitig spricht sich der Minister für die Einführung einer Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule aus.

Kultusminister Grant Henrik Tonne und Regina Schlossarek-Aselmeyer besuchen den Erdkundeunterricht in der Klasse 7c. Quelle: Sandra Remmer

Auch der Abfallbetrieb in Lohnde sorgt noch einmal für Diskussionen: Die CDU Lohnde sieht einen Lagerplatz für „übelste Abfälle“ entstehen, die Verwaltung dagegen keinen Grund, an der Einhaltung der Bestimmungen zu zweifeln. Auch das angeblich fehlende Baustellenschild sei gemäß der Vorgaben vorhanden.

Juli

Der TV Lohnde feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Film, einer Fotoausstellung und einer Sportwoche für die rund 630 Mitglieder. Mit viel Lob und Musik wird Kreiskantor Harald Röhrig in der Kirche St. Michael in Letter verabschiedet. Röhrig tritt eine Stelle als Kirchenmusikdirektor in Hannover an, seine Nachfolgerin wird Annette Samse. Für den 2,24 Meter großen Jannik Könecke aus Lohnde entwickelt sich alles zum Guten. Er hat nicht nur eine Fahrschule gefunden, die extra ein Fahrzeug für ihn umbaut, sondern erhält nach der Berichterstattung dieser Zeitung auch viel Aufmerksamkeit und tritt im Fernsehen auf.

Jannik Könecke (von links), Jörg Vespermann und Petra Könecke vor dem Fahrschulwagen. Quelle: Heike Baake

August

Der Künstler Wolfgang Schulze zeigt im Heimatmuseum Seelze rund 140 seiner Karikaturen. Doch nur wenige bekommen dies mit, weil es wegen der Corona-Pandemie keine offizielle Eröffnung gab. Kurzerhand schreibt Schulze 60 Briefe an Freunde und Bekannte und sorgt so für mehr Besucher.

Rund zwei Monate hat der Karikaturist Wolfgang Schulze auf die Eröffnung seiner Ausstellung gewartet. Quelle: Sandra Remmer

September

Die Stadt plant ein neues Feuerwehrhaus für die Ortsfeuerwehr Döteberg. Die Kosten werden auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Der Neubau, der das in Jahre gekommene und inzwischen zu kleine vorhandene Feuerwehrhaus ersetzten soll, könnte nach den Vorstellungen der Verwaltung auf einem Grundstück am Neerenfeld entstehen.

Das Feuerwehrhaus in Döteberg bietet nicht mehr genug Platz. Quelle: Sandra Remmer

Mit einer Finissage und einem Weinfest soll die Ausstellung „Provinzspitzen – Karikaturen aus dem Nahbereich“ beendet werden. Doch wegen der großen Nachfrage sind die Arbeiten von Wolfgang Schulze noch etwas länger zu sehen.

Oktober

An der Grundschule Harenberg werden wegen gestiegener Schülerzahlen Container aufgestellt. Damit erhält die Schule zwei zusätzliche Klassenräume, welche die Zeit bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule Harenberg überbrücken helfen sollen.

Noch gleicht der Schulhof der Grundschule Harenberg einer Baustelle. Quelle: Heike Baake

Aus beruflichen Gründen legt Seelzes Ortsbrandmeister Carsten Strowig sein Amt vorzeitig nieder. Als Nachfolger schlägt er seinen Stellvertreter Dennis Blume vor. Die Entscheidung müssen die Mitglieder der Ortsfeuerwehr noch treffen. Um die Einsatzbereitschaft während der Corona-Pandemie nicht zu gefährden, wird die notwendige Versammlung vorerst ausgesetzt. Bis dahin bleibt Strowig im Amt.

Ortsbrandmeister Carsten Strowig legt sein Amt vorzeitig nieder. Quelle: Laura Fienemann

Die SPD schlägt vor, den zugewucherten Minigolfplatz an der Kristall-Therme der Bertolt-Brecht-Gesamtschule zu überlassen. Denn die Einrichtung hat nur wenig Außenflächen. Die Anlage liegt seit Juni 2018 brach, nachdem der Betreiber aufgegeben hatte. Die Schule hat ihr Interesse an dem Grundstück bereits signalisiert, eine Entscheidung der politischen Gremien steht noch aus.

November

Die Ortsfeuerwehr Dedensen wird zu einer Tierrettung an den Mittellandkanal gerufen. Zwar hat das Reh bereits eine flache Zone erreicht. Aber die Feuerwehrleute rubbeln das Tier mit einer Wolldecke trocken und bringen es nach Rücksprache mit dem Jagdpächter in ein Waldstück.

Ein Reh, das in den Kanal gefallen ist, schafft es schließlich, ohne die Hilfe der Feuerwehr ans Ufer zu gelangen. Quelle: Feuerwehr

Die Stadt präsentiert die Ergebnisse der Aktion Nightwalks mit einer Fotoausstellung. Bei den abendlichen Spaziergängen hatten sich Frauen mit Seelzes dunklen Orten auseinandergesetzt. Seelzes Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche hat das Projekt gemeinsam mit Lichtkünstlerin Claudia Wissmann und Katharina Krüger von der AWO-Frauenberatungsstelle initiiert.

Dezember

Bürgermeister Detlef Schallhorn, der sich bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl stellt, wünscht sich einen Nachfolger aus Seelze. Denn Seelzer seien schon ein wenig anders, meint der Bürgermeister. Schallhorn lobt das große ehrenamtliche Engagement, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung sowie die große Gemeinsamkeit, durch die bei Bedarf alle an einem Strang zögen.

Bürgermeister Detlef Schallhorn wird Ende Oktober das Rathaus verlassen. Quelle: Thomas Tschörner

Zuletzt hatte sich die finanzielle Lage der Stadt entspannt. Doch jetzt droht für das nächste Jahr ein Defizit von 4,8 Millionen Euro. Grund sind vor allem ausbleibende Gewerbesteuereinnahmen sowie Rückzahlungen bereits gezahlter Gewerbesteuer. Im Dezember scheitern die Grünen mit ihrem Vorstoß, Seelze-Süd zu einem neuen, eigenständigen Stadtteil zu machen. Der Rat entscheidet aber, dass Seelze-Süd nach wie vor ein Teil der Kernstadt bleiben wird.

