Letter

Insgesamt drei Fahrräder haben Unbekannte zwischen Montag, 18. Mai, 10 Uhr, und Sonntag, 24. Mai, 23 Uhr, aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Lange-Feld-Straße 98 in Letter entwendet. Wie die Polizei mitteilte, standen die Herren- und Damenräder mit einem Schloss gesichert im Heizungskeller des Mehrfamilienhauses, der jedoch unverschlossen war. Der oder die Diebe seien über die augenscheinlich ebenfalls unverschlossenen Zugangstüren in das Haus und dann in den Keller gelangt, das haben die ersten Ermittlungen ergeben. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Thomas Tschörner