Harenberg

Die Polizei in Seelze ermittelt gegen Unbekannte, die in der Nacht zu Sonnabend, 28. August, auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Harenberg eingebrochen sind. Dort stahlen sie offenbar gezielt die Navigationsgeräte aus zwei hochwertigen Traktoren der Marke John Deere. Die Kriminellen machten sich auch an weiteren Maschinen zu schaffen und bauten die Bedienelemente aus, teilt die Polizei mit. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 20.000 Euro. Sie suchen nun Zeugen. Diese können sich in der Wache in Seelze unter Telefon (05137) 827115 melden.

Von Gerko Naumann