Seelze

Ein Dieb hat am Dienstag zwischen 14.30 und 16 Uhr auf dem Spielplatz an der Hannoverschen Straße 13a die Situation ausgenutzt, dass eine Familie mit vier Kindern durch das Spielen abgelenkt war. Er entwendete eine Handtasche, die am Kinderwagen hing, berichtet die Polizei. Die Beamten weisen in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass Wertsachen nie aus den Augen gelassen und möglichst am Körper getragen werden sollten.

Akku vom Fahrrad gestohlen

Außerdem hat ein Unbekannter am Montag zwischen 21.40 und 21.45 Uhr an der Straße Brüggefeld den Akku eines Elektro-Fahrrads entwendet. Der blaue Akku der Marke Fischer hat einen Wert von circa 500 Euro.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner