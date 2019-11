Seelze

Ein hochwertiges E-Bike der Marke Campus haben Diebe am Sonnabend zwischen 17 und 20 Uhr an der Kristalltherme an der Grand-Couronne-Allee entwendet, berichtet die Polizei. Das erst im Juli von seinem Besitzer erworbene weiße Fahrrad im Wert von circa 5500 Euro war dort an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner