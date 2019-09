Letter

Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Sonnabend, 15.30 Uhr, einen Auto-Anhänger der Marke Humbauer Universal 3000 gestohlen. Der war an einen Wagen gekoppelt, der ordnungsgemäß an der Porschestraße in Letter geparkt war. Über die Schadenshöhe liegen keine Angaben vor. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (05137) 8270 im Kommissariat in Seelze melden.

Von Sandra Remmer