Seelze

Ein Dieb hat am Montag zwischen 11.15 und 11.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Hannoverschen Straße 8 das abgelegte Portemonnaie aus dem Rollator einer 77-jährigen Seelzerin entwendet, wie die Polizei berichtet. In der Geldbörse befanden sich circa 25 Euro sowie diverse persönliche Bankkarten und Ausweise. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner