Seelze

Bis zu 10.000 Euro können Vereine von der Region Hannover als Unterstützung erhalten, wenn sie durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Die Antragsfrist endet am 30. November. Darauf hat jetzt Seelzes CDU-Regionsabgeordnete Petra Cordes hingewiesen. In der Obentrautstadt sind die Sportvereine bislang jedoch gut durch die Krise gekommen.

Mitglieder halten Vereinen die Treue

„Wir haben nicht festgestellt, dass es größere Ausfälle bei den Mitgliederzahlen gegeben hat“, sagt Frank Schünke, Vorsitzender des Arbeitskreises Seelzer Sportvereine. Weil die Mitgliedsbeiträge weiter geflossen seien, hätten auch die Übungsleiter gehalten werden können. Schünke betont, dass eine Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen schlicht unzulässig sei und zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen könnte. Denn der Beitrag werde für die Mitgliedschaft gezahlt, nicht für das sportliche Angebot. Inzwischen hätte in vielen Vereinen das Training aber wieder begonnen, wenn auch mit Einschränkungen wegen der strengen Hygieneauflagen. „Insgesamt war das Verständnis für die Situation der Vereine größer als das Unverständnis“, zieht Schünke Bilanz. Die Mitglieder hätten sich solidarisch gezeigt, und auch die Stadt Seelze habe die Vereine nach Kräften unterstützt. Er rechne damit, dass der Trainingsbetrieb mittlerweile 75 bis 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht habe.

Einige Gruppen haben noch nicht wieder angefangen

Die SG Letter 05, der größte Sportverein der Obentrautstadt, hat die Krise bislang gut überstanden. „Wir haben aktuell 1699 Mitglieder, das sind 30 weniger als Anfang des Jahres“, sagt Schriftwart Dirk Platta. Es sei grundsätzlich so, dass die Mitglieder den Verein wegen der Pandemie nicht verlassen hätten. Zwar sei das Training weitgehend wieder angelaufen, einige Angebote ruhten aber nach wie vor. Dies gelte etwa für das Eltern-Kind-Turnen, bei dem die Abstände nur schwer einzuhalten seien. „Wir haben viel draußen gemacht“, berichtet Vereinssprecherin Jessika Zimmermann über die Anfänge nach den ersten Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Weil es insgesamt mehr als 30 unterschiedliche Sportangebote gebe, hätten auch Mitglieder auf andere Sportarten ausweichen können, wenn in ihrer eigenen Gruppen der Trainingsbetrieb noch nicht möglich sei. Jetzt, wo seit einigen Wochen wieder in den Hallen trainiert werden könne, sei der Aufwand wegen der Desinfektion von Flächen und dem Lüften höher.

Früh nach Alternativlösungen gesucht

Die allermeisten Mitglieder seien dabei geblieben, sagt auch Sonja Gakis, Vorsitzende des TuS Seelze. Der rund 780 Mitglieder starke Verein habe schon früh angefangen, alternative Sportangebote auf die Beine zu stellen. Sobald es möglich gewesen sei, habe es in veränderter Form wieder Training gegeben. Sie habe sich die Fördermöglichkeiten angesehen, die aber für den TuS nicht in Frage kämen.

Schützen sind seit 14 Tagen aktiv

Die Schützengesellschaft von 1834 Letter hat ihren Sportbetrieb erst vor etwa 14 Tagen wieder aufgenommen. Dennoch habe es keinen schlagartigen Mitgliederschwund gegeben, sagt Michael Stalke, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. „Wir haben den Betrieb etwas länger hinausgezögert“, sagt Stalke. Schießen sei eine Indoorsportart, die sich nicht ins Freie verlagern lasse. Mit seinem Hygienekonzept habe sich der Verein lieber mehr Zeit gelassen, um sicher zu sein. „Wir sehen aber, dass es anläuft.“ Besonders aktive Schützen könnten nun wieder trainieren, auch wenn ein Großteil der Meisterschaften entweder bereits abgesagt oder derzeit auf Eis gelegt seien.

Von Thomas Tschörner