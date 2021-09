Letter

Fast unglaublich: Leo Moll und Paul Frank gehören der Sportgemeinschaft Letter 05 (SG) seit 75 Jahren an, Walter Struss hält dem Verein seit 70 Jahren die Treue. Die drei und weitere langjährige Mitglieder haben besondere Ehrungen entgegengenommen.

Wegen Corona galten dafür besondere Regeln. „Nach so langer Zeit des Entbehrens waren die Mitglieder einfach nur glücklich, einander wiederzusehen und zu klönen“, teilte Pressewartin Jessica Zimmermann mit.

Persönliche Begegnung hat gefehlt

Sich endlich mal wieder auszutauschen und Sportsfreunde zu treffen, machte aus der Jahresversammlung schon etwas Besonderes. Und auch Ulf Meldau, Vorsitzender des Regionssportbundes, war voll des Lobes, wie die SG Letter 05 die Krise bewältigte und anderen Vereinen als Vorzeigeverein präsentiert wird. „Mensch, da merkt man richtig, wie das jetzt hier kribbelt und was uns die ganze Zeit so gefehlt hat“, beteuerte Meldau in seiner Rede bei der Versammlung.

Regionssportbund dankt für Vereinstreue

Er nahm kürzlich die Ehrungen für 50-jährige Vereinstreue vor, überreichte die Urkunden und überbrachte den besonderen Dank des Regionssportbundes (RSB). Der Vorstand der SG lud zum Sektempfang ein und freute sich, dass doch so viele der Einladung ins Leinestadion gefolgt waren, um ihre Ehrenurkunde in Empfang zu nehmen. So erschienen Elke Kraut, Ursula Schulze, Gisela Sonnemann, Irina Tunger und Sigrid Wesche, um sich für 25 Jahre Treue gratulieren zu lassen.

Vereinsvorsitzende Britta Scherbanowitz (von links) und Ulf Meldau vom Regionssportbund (rechts) ehren Edelgard Biskup, Antje Carsjens, Herbert Carsjens, Norbert Mahnke für 50-jährige Mitgliedschaft. Quelle: Anke Lütjens

Auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit blickten Björn Biskup, Dirk Platta, Klaus Siebert und Marlies Sydow an dem Abend zurück. Ein halbes Jahrhundert gehören Edelgard Biskup, Antje Carsjens und Ehemann Herbert Carsjens sowie Norbert Mahnke dem Verein an. Und bereits 60 Jahre sind Heinz Behrens und Jörg Wiechmann der SG treu.

Mitglieder bleiben dem Verein lange verbunden

Und dass die Sportgemeinschaft ein Traditionsverein ist, dem man seinem ganzen Leben lang zugehörig ist, beweisen die Mitglieder Walter Struss (70 Jahre) sowie Leo Moll und Paul Frank. Sie blicken beide sogar auf 75 Jahre Vereinsgeschichte zurück und fühlen sich dem Verein weiterhin verbunden. Dafür gab es von den Anwesenden Applaus und ein Raunen ging durchs Stadion.

Ehrungen für besondere Verdienste

Geehrt wurde für besondere Verdienste Hans-Jürgen Hille, der aus der Tischtennisabteilung nicht wegzudenken ist. Monika Jones fand treffende Worte für ihren Mitstreiter und Weggefährten, dem Mann für alles, der sichtlich gerührt war und sich sehr über die Anerkennung und das Lob freute. Hille bekam für seinen unermüdlichen Einsatz die goldene Ehrennadel.

Vereinsvorsitzende Britta Scherbanowitz überreichte auch Joachim Schersching die goldene Ehrennadel für seine vielen Verdienste und Arbeiten rund um die Abteilung Fußball. Jüngst sprang er als Abteilungsleiter ein und strukturiert die Sparte neu. Manuela Krause bekam als zweite Pressewartin und begleitende Fotografin die silberne Ehrennadel.

Von Anke Lütjens