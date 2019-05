Die Kirchengemeinde St. Martin erinnert im Turmraum an Pastor Joachim Behrens, der sich jahrzehntelang in Seelze um Angehörige seiner alten schlesischen Kirchengemeinde in Reibnitz und Berthelsdorf gekümmert hatte. Bei einem Festgottesdienst ist am Sonntag eine Bronzetafel feierlich enthüllt worden.