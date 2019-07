Seelze

Auf eigenen Wunsch verlässt Regionaldiakonin Vivian Knörndel nur knapp zehn Monate nach Dienstantritt schon wieder die Obentrautstadt. Sie wechselt zum 1. August nach Hildesheim, wo sie ihren beruflichen Weg fortsetzen will, teilt der für Seelze zuständige Superintendent Karl Ludwig Schmidt mit. Knörndel soll bei einem Gottesdienst zur Sommerkirche am Sonntag, 4. August, um 10 Uhr in der Kirche St. Martin verabschiedet werden. „Die Pfarrämter der Region und der Amtsbereich Nord-West bedauern ihren Weggang sehr und wünschen ihr für den weiteren beruflichen Weg Gottes Segen“, sagte Schmidt.

Knörndel hatte im Oktober ihre Aufgabe in Seelze übernommen und damit die Zahl der Diakone, die in der Kirchenregion Seelze aktiv sind, auf drei erhöht. Als Neuzugang wollte sich Knörndel vornehmlich um die Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden kümmern. Nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit und Religionspädagogik hatte die damals 25-Jährige ihr Anerkennungsjahr in ihrer Heimatstadt Hildesheim absolviert. Mit großem Arbeitseifer und voller Ideen hatte Vivian Knörndel ihre Stelle als Diakonin angetreten.

Von Thomas Tschörner