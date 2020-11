Letter

Nach dem erfolgreichen Start 2019 soll Letters lebendiger Adventskalender auch in diesem Jahr ab Sonnabend, 7. Dezember, stattfinden. Nach den bisherigen Plänen soll täglich um 18 Uhr an wechselnden Adressen in Letter ein Adventsfenster geöffnet werden. Jeder Gastgeber bietet, wenn sich die Ideen realisieren lassen, ein kleines Programm an. Die Palette reicht dabei unter anderem vom Vorlesen von Geschichten über Musik bis zu Keksen und Tee.

„In den zehn bis 20 Minuten des Angebotes soll die besinnliche Vorweihnachtszeit ins Bewusstsein gerückt werden“, sagt Petra Scholl vom organisierenden Verein Letter-fit: Miteinander-Füreinander. Sie ergänzt: „Die Teilnahme erfolgt für jeden auf eigenes Risiko“. Die Organisatoren hoffen auf sinkende Coronazahlen im Dezember, sagt Scholl. Elf Anbieter haben sich bereits als Gastgeber für den Lebendigen Adventskalender 2020 als Präsenzveranstaltung angeboten. „Es wurden vor allem Daten kurz vor Weihnachten bevorzugt“, sagt Scholl. Nach bisherigem Stand würde Letters lebendiger Adventskalender also erst am 7. Dezember starten. „Es sind also noch Termine frei“, sagt Scholl. Weitere Gastgeber können sich per E-Mail an letter-fit@web.de anmelden. Grundsätzlich gelten die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske) und jeder bringt seine eigene Tasse mit. Die Veranstaltung kann nur stattfinden, wenn die Corona-Ampel für Seelze auf grün oder gelb steht (Inzidenzwert kleiner als 50). „Bei roter Ampel wird über Alternativen nachgedacht und auf der Internetseite www.letter-fit.de oder im Schaukasten darüber informiert“, sagt Scholl. Der Verein ist unter Telefon (01 51) 17 75 29 38 für Fragen zu erreichen.

Von Patricia Chadde