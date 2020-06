Der TV Lohnde wird 100 Jahre alt

Im Frühjahr 1920 wurde in Lohnde der Verein aus der Taufe gehoben, der zunächst den Namen „Schlagballverein Wolke von Lohnde“ erhielt. Dies habe vermutlich daran gelegen, dass die Beschaffung von Bällen und Schlaghölzern nicht so teuer war, erklärt die Vorsitzende Ruth Wojatzke, mit der seit 2015 erstmals eine Frau an der Spitze des Vereins steht. Nach Spenden zahlreicher Lohnder konnten nach und nach Turngeräte angeschafft werden. Deshalb folgte bereits im Spätsommer 1920 die Umbenennung in „Turn- und Sportverein Lohnde“ sowie später in „Turnverein Lohnde von 1920“. Der Gastwirt Ilse stellte seinen Saal für den Turnbetrieb zur Verfügung, wo jahrzehntelang trainiert wurde. 1923 wurde eine Damenriege gegründet, ab 1926 auch Schwimmen im Kanal angeboten. Der Verein verzeichnete eine stetige Weiterentwicklung, wie der Chronik zu entnehmen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem lediglich ein kleiner Sportbetrieb aufrechterhalten werden konnte, startete der Verein wieder durch. 1947 wurde ein Ascheplatz am Kanal errichtet, der aber 1960 wieder aufgegeben werden musste. Es folgte noch im gleichen Jahr ein Provisorium zwischen Eisenbahn und Kanal. Dann hatte der TV Lohnde wegen des Kanalausbaus vorübergehend gar keinen Platz und musste die Anlagen umliegender Vereine mitnutzen, bis 1980 der heutige Sportplatz eingerichtet wurde.