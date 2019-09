Seelze

Ein technischer Defekt der Brandmeldeanlage in der Kantine auf dem Rangierbahnhof hat am Montag gegen 11.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz verursacht. Insgesamt 14 Einsatzkräfte und drei Einsatzwagen rückten am Rangierbahnhof an.

Weil die Gleisanlagen auf diesem Streckenabschnitt stark befahren sind, mussten Bahnmitarbeiter den Einsatzkräften den Weg weisen und Schranken öffnen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Norbert Bittner war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet.

Von Sandra Remmer