Dedensen

Ein neues Gemeindehaus für Dedensen kann teuer werden: „Rund 400 000 Euro wird der Neubau kosten“, sagt Reinhard Adolf, der die Kirchengemeinde als ehrenamtlicher Bauleiter unterstützt. Für die Finanzierung hat der Kirchenvorstand zwei Alternativen erarbeitet. Zur Diskussion stehen der Verkauf des alten Pfarrhauses oder die Gründung einer Genossenschaft. Oberstes Ziel ist es jedoch, das alte Pfarrhaus im Ortskern zu erhalten. Ein Investor, der das Gebäude abreißen wolle, betont der Bauleiter, käme deshalb gar nicht infrage.

Das alte Pfarrhaus soll dem Ortskern erhalten bleiben. Quelle: Heike Baake

Das alte Pfarrhaus, das im Jahr 1891 erbaut wurde, ist für die Kirchengemeinde langfristig nicht mehr zu unterhalten, denn die finanzielle Unterstützung seitens des Kirchenkreises Wunstorf-Neustadt ist abhängig von der Mitgliederzahl der Kirchengemeinde. „Unser Pfarrhaus hat fast 200 Quadratmeter, uns stehen aber derzeit nur 115 zu“, erklärt Adolf.

Für alle anfallenden Unterhaltungs- und Reparaturkosten erhalte die Kirchengemeinde jedoch nur einen kleinen Ausgleich.

Landeskirche und Kirchenkreis müssen zustimmen

Das Ausscheiden des derzeitigen Pastors Gerald Petzold in den Vorruhestand im kommenden Jahr hat beim Kirchenvorstand die Suche nach Alternativen für Alt- und Neubau beeinflusst. „Da die Pastorenstelle bisher nicht als Vollzeitstelle besetzt war, ist damit zu rechnen, dass der künftige Pastor eine weitere Gemeinde betreut und nicht ins Pfarrhaus einziehen wird“, sagt der Kirchenvorstandsvorsitzende Klaus Salein.

Auf diese Veränderungen wolle man vorbereitet sein und dem Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf Pläne für eine alternative Nutzung des Pfarrhauses vorlegen, die gleichzeitig den Neubau eines Gemeindehauses ermöglichen könnten. „Wir benötigen vom Kirchenkreis die Zustimmung, obwohl der Kirchengemeinde das Haus samt Grundstück gehört“, so Salein.

Der Verkauf des alten Pfarrhauses könnte die Finanzierung des Neubaus wesentlich unterstützen. „Wir haben einen Gutachter beauftragt und werden das Gebäude mit einem Grundstücksanteil ausschreiben“, berichtet Adolf. Sollte das Ausschreibungsergebnis allerdings nicht dem Wertgutachten entsprechen, dann würde man von einem Verkauf absehen.

Eine alternative Lösung könne die Gründung einer Genossenschaft sein, bei der das alte Pfarrhaus als Mehrgenerationenhaus mit bis zu sechs Wohneinheiten genutzt werde, erläutert der Bauleiter. Die Genossenschaftsmitglieder würden durch den Kauf von Genossenschaftsanteilen zur Finanzierung des neuen Gemeindehauses beitragen.

Auf dem freien Grundstück zwischen altem Pfarrhaus und Hase-Kirche soll das neue Gemeindehaus entstehen. Quelle: Heike Baake

Infoveranstaltung im Dezember

Das neue Gemeindehaus, da sind sich Adolf und Salein sicher, würde allen Gemeindemitgliedern viele Vorteile bieten. Auf den 115 Quadratmetern sei durch ein flexibles Konzept mit mobilen Faltwänden eine umfangreiche Nutzung möglich. Auch die unmittelbare Nähe zur Kirche sehen die Organisatoren besonders bei Gottesdiensten und Veranstaltungen als großen Vorteil.

„Der Neubau bekommt eine größere Küche und wird barrierefrei sein“, sagt Salein. Derzeit werden die Räumlichkeiten im alten Pfarrhaus von acht verschiedenen Gruppen genutzt. Diese würden später, so der Vorsitzende, auch im neuen Gemeindehaus zusammentreffen. Darüber hinaus arbeite man aber auch an Ideen für weitere alternative Nutzungsmöglichkeiten.

Bürger, die sich für die genossenschaftliche Nutzung des Pfarrhauses interessieren, können sich telefonisch an Reinhard Adolf unter (0 50 31) 7 11 80 oder Wilfried Dreyer unter (0 50 31) 7 63 57 wenden. Zusätzlich bekommen Interessenten die Gelegenheit, sich nach dem Gottesdienst am Sonntag, 6. Dezember, um 11 Uhr, in der Hase-Kirche zu informieren.

Von Heike Baake