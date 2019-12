Zug erfasst Reh – Lokführer befürchtete erst einen Personenschaden

Dedensen

„Unfall mit Personenschaden“ lautete die Alarmierung bei der Feuerwehr Seelze am Heiligabend um 8.26 Uhr. Ein Lokfüher, der mit seinem Zug in Richtung Haste unterwegs war, hatte in Höhe der Straße Am Gümmerwald einen Aufschlag bemerkt und befürchtet, dass er mit seinem Zug einen Menschen erfasst hatte. Nachdem die Freiwilligen Feuerwehren aus Dedensen und Seelze an der Unfallstelle angekommen waren, suchten die Einsatzkräfte das Gleisbett und die angrenzenden Waldgebiete ab, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler mit. Die Bundesbahnstrecke war während dieser Zeit teilweise gesperrt. Bei der Suche stellte sich heraus, dass der Zug keinen Menschen, sondern im Bereich des Waldes ein Reh erfasst und getötet hatte. Im Einsatz waren nach Aussage von Dedensens Feuerwehrsprecher Arend Kokemüller etwa 15 Fahrzeuge sowie 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bundespolizei, Polizei, Rettungsdienst sowie der Notfallmanager der Bahn. Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Sandra Remmer