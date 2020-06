Dedensen

Dedenser haben einen Grund zur Freude: Die Lesestube im Pfarrhaus öffnet am Montag, 29. Juni, erstmals nach dem Lockdown ihre Türen. Vorerst einmal in der Woche, immer montags von 15 bis 17 Uhr, können sich Interessierte wieder mit neuem Lesestoff eindecken. „Wir haben für die Wiedereröffnung ein Hygienekonzept erarbeitet, das auch vor Ort ausliegt“, sagt Mitarbeiterin Ursula Ernst. Festgehalten sei darin das coronakonforme Verhalten für Besucher und Mitarbeiter.

Zurückgegebene Bücher gehen in Quarantäne

Die Angestellten der Lesestube sorgen dafür, dass die zurückgegebenen Bücher vor einem erneuten Verleih für mindestens 72 Stunden auf einem gesonderten Regal gelagert werden. Ein Eintreten in die Lesestube sei nur einzeln gestattet. Andere wartende Besucher könnten nicht in die Räume des Pfarrhauses ausweichen, erzählt Ernst. Der Durchgang würde durch das Aufstellen von zwei Tischen verhindert. Trotz aller Maßnahmen seien sie und ihre Kolleginnen erleichtert, dass die Lesestube ihren Betrieb wieder aufnehmen kann. „Ich bin so froh, dass endlich wieder etwas passiert“, sagt Mitarbeiterin Monika Fischer.

Nina Weger liest auf Schulhof

Auf die Besuche der Grundschüler zu organisierten Lesungen im Pfarrhaus muss derzeit allerdings noch verzichtet werden. „Aber im Juli wird es auf dem Schulgelände eine Open-Air-Lesung mit der Autorin Nina Weger geben“, freut sich Ernst. Sie wird unter anderem aus ihren Büchern „Die sagenhafte Saubande“oder „Club der Heldinnen“ lesen. Die Schüler werden in Gruppen aufgeteilt im erforderlichen Abstand ihre Stühle auf dem Schulhof platzieren und Wegers Erzählungen lauschen.

Damit Schul- und Kindergartenkinder auch während der Corona-Pandemie in den Genuss der Bücherausleihe kommen, werden zukünftig die Mitarbeiter der Lesestube für die Einrichtungen Bücherkisten vorbereiten.

Von Heike Baake