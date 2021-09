Dedensen

„Die Leute haben Angst, das kann ich verstehen“, sagt Ortsbürgermeisterin Heike Duve-Diekmann. Mehrfach wurde sie bereits von Anwohnern angesprochen, die sich um ihr Anwesen sorgen und befürchten, dass bei Starkregen die zugewachsenen Wassergräben nicht den erforderlichen Ablauf des Wassers gewährleisten. Es könne nicht sein, dass man erst warte, bis die Anwohner das Wasser im Keller stehen haben, sagt sie.

Gerade im Hinblick auf den Starkregen in der Region Hannover im August, der auch die benachbarten Gemeinden Wunstorf und Garbsen traf, sorgt sich auch die 92-jährige Anni Nowotny-Wilke. Sie wohnt im Meisenweg, Ecke Forstamtstraße. Der Wassergraben, der entlang der Forstamtstraße führt, ist zugewachsen. „Wenn es zu starken Regenfällen kommt, kann das Wasser nicht ablaufen und fließt in unseren Keller und in die Garage“, befürchtet sie. Früher sei der Graben regelmäßig ausgebaggert und gepflegt worden, heute vermisse sie diese Arbeiten.

Die 92-jährige Anni Nowotny-Wilke sorgt sich bei dem zugewachsenen Graben um ihren Keller und die Garage. Quelle: Heike Baake

Pflegeintervalle vorgeschrieben

Zuständig für diesen Wassergraben ist die Stadt Seelze. Die müsse sich, so Pressesprecher Carsten Fricke, an die Unterhaltungsverordnung der Region Hannover halten. „Eine Unterhaltung ist jedes Jahr erst ab dem 1. Oktober bis zum letzten Februartag des Folgejahres möglich“, erläutert Fricke.

Am Ende des Meisenwegs steht das Haus von Sven Kaminski in unmittelbarer Nähe der Bahnschienen. Auch dort ist der Graben, der entlang der Schallschutzwand führt, zugewachsen. Zuständig dafür ist die Deutsche Bahn. Bereits 2014 haben Verschlammung und Verstopfung zu Problemen geführt, so Kaminski. Die Gräben seien damals und vor rund zwei Jahren ausgebaggert worden.

Sorgen bereitet ihm aber nicht nur dieser Graben, sondern auch die Situation, dass dort das Wasser aus verschiedenen Bereichen des Ortes zusammentreffen würde. „Auch vom Rückhaltebecken Neue Wiesen, von der Autobahn, Meisen- und Drosselweg und der Forstamtstraße fließt es zu uns und wird von hier unter der Bahn weitergeleitet bis zur Leine“, sagt er.

Dort wo das zulaufende Wasser von zwei Seiten zusammenfließt und durch ein Rohr unter den Bahnschienen weitergeleitet wird, so Kaminski, hat sich mittlerweile vor dem Rohr sehr viel Morast gebildet. Kaminski befürchtet, dass dadurch das Abfließen größerer Wassermassen nicht mehr gewährleistet ist.

Hoffnung auf trockenen Keller

Das Rückhaltebecken Neue Wiesen fällt ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Seelze. Ab Oktober werden die Gräben im Stadtgebiet gemäht und festgestellte Mängel beseitigt, so der Pressesprecher. Die Kapazität des Rückhaltebeckens inklusive Zulauf werde im Rahmen der Aufstellung des Generalentwässerungsplans dabei mit betrachtet.

Durch dieses Rohr soll das Wasser unter den Bahnschienen weiter bis zur Leine fließen. Quelle: Heike Baake

Ungern denkt Kaminski an seine Erfahrungen aus den Jahren 2005 und 2009 zurück – damals stand sein Keller unter Wasser. „Das kam durch erhöhtes Grundwasser. Ich habe das Grundstück abgegraben, den Keller isoliert und eine neue Drainage gelegt“, erklärt er. Nun hoffe er, dass das Kellergeschoß weiterhin trocken bleibe. Seit 2009 stehe er in regelmäßigem Schriftverkehr mit der Stadt Seelze, so der Dedenser, die zwar nicht für den Graben in unmittelbarer Nähe seines Hauses, aber für alle anderen Gräben im Ort zuständig sei. Mit der Situation, dass die Gräben nur in einem schmalen Zeitfenster im Jahr gemäht werde, könne er sich nicht zufriedengeben.

Von Heike Baake