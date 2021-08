Seelze

Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister kommt am Mittwoch, 11. August, in die Obentrautstadt. Auf Einladung der CDU wollen der ehemalige Ministerpräsident und der CDU-Bundestagskandidat Tilman Kuban im Biergarten „Hochsaison“ an der Kristall-Therme über Seelze, Deutschland und Europa sprechen. Beginn ist um 19 Uhr.

„Der demokratische Prozess lebt vom Austausch“ sagt Gerold Papsch, CDU-Bürgermeisterkandidat und Vorsitzender des Stadtverbandes. Genau das sei in den vergangenen anderthalb Jahren nur eingeschränkt möglich gewesen. „Jetzt laden wir alle Mitglieder zum geselligen Abend in den Biergarten.“ Auch Interessierte seien willkommen. Dass David McAllister die Seelzer CDU kurz vor den Wahlen besucht, sei kein Zufall. „McAllister ist nah an den Menschen“, sagt Papsch. „Er war unser Ministerpräsident in Niedersachsen, und er kennt die politische Situation in unserem Land.“

Von Thomas Tschörner