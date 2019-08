Seelze

Aktuell ist die Hannoversche Straße wegen Bauarbeiten für den Autoverkehr gesperrt – auch am Wochenende vom 28. und 29. September wird für Autos kein Durchkommen sein, dann allerdings wegen des Obentrautmarktes. Auch in diesem Jahr lädt die Gemeinschaft für Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) wieder in die Innenstadt ein, die Planungen laufen laut dem Sprecher Frank Schaper „auf Hochtouren“.

So schön war der Obentrautmarkt im vergangenen Jahr

Automeile vor dem Rathaus

Der Markt startet am Sonnabend um 14 Uhr, sonntags ist er bereits ab 11 Uhr geöffnet. Entlang der Hannoverschen Straße wird der Bauernmarkt aufgebaut, an Kunsthandwerkerständen gibt es Malerei, Schnitz- und Keramikarbeiten sowie selbst gemachte Marmelade, Senf und Honig. Bei der Automeile auf dem Rathausplatz präsentieren sich verschiedene Autohäuser, zudem stellen Rennfahrer ihre sogenannten Driftcars vor. Wie es sich anfühlt, sich mit dem Auto zu überschlagen, können die Besucher im Überschlagsimulator des ADAC erleben.

Das Besondere des Obentrautmarktes sei, dass er von Seelzern für Seelzer gestaltet werde, sagt Schaper. Alle Bürger könnten sich einbringen. In noch größerem Umfang als im Vorjahr will sich der Verein Historische Maschinen Seelze präsentieren. Gemeinsam mit der Seelzer Feuerwehr werden Traktoren und Geräte aufgebaut und in kleinen Ausstellungen vorgeführt. Außerdem wird wieder in einem antiken fahrbaren Backofen Brot gebacken.

Attraktionen für Kinder Am Kreuzweg

In der Kindermeile in der Straße Am Kreuzweg werden eine Hüpfburg und Karussells aufgestellt. Es gibt einen Schminkstand, außerdem können die Kinder Bungee-Jumping ausprobieren. Im Durchgang zur Volksbank bauen die Seelzer Bürgerschützen eine elektronische Schießanlage auf. Auf dem Platz vor dem Alten Krug stellen sich Organisationen wie der Stadtelternrat der Kindertagesstätten ( SER), der Schulstadtelternrat (STER), die Yafes Kinderkrebshilfe, die TA Wing-Tsun-Schule, das Familienprojekt Elise und die Still- und Trageberatung Susann Glemnitz an Ständen vor.

Gegenüber auf der Bühne vor der Sparkasse sind an beiden Tagen verschiedenste Darbietungen zu sehen. Durch das Programm, das samstags um 14 Uhr und sonntags um 11.30 Uhr beginnt, führen Andreas Köhler von der Stadt Seelze und Rolf Zikowsky vom Arbeitskreis kulturtreibender Vereine der Stadt Seelze (AKKV). Unter anderem spielen die JBO Beginners und die Saxofriends der Musikschule Seelze. Es gibt Aufführungen des Tanzcentrums Kressler, des Shanty-Chor-Lohnde und der Shantygirls „Just for fun“ Lohnde. Am Sonntag werden die Preisträgers des diesjährigen Stadtradelns geehrt. Am Sonnabendabend legt ab 19 Uhr ein DJ auf.

Info: Das gesamte Programm gibt es wie in jedem Jahr in einem Flyer, der ab Mitte September in den Geschäften ausliegt.

Das ist das Programm für die Bühne an der Sparkasse Sonnabend, 28. September 14 Uhr: JBO Beginners Orchester 14.30 Uhr: Begrüßung und Eröffnung des Obentrautmarktes 14.40 Uhr: JBO Beginners Orchester 15 Uhr: TanzCentrum Kressler 15.40 Uhr: Shanty-Chor-Lohnde 16.45 Uhr: Shantygirls „Just for fun“ Lohnde 17.15 Uhr: Kindertagesstätten Stadtelternrat 17.45 Uhr: Verlosung Seelzer Vereine Sonntag, 29. September 11.30 Uhr: Kindertagesstätten Stadtelternrat 12.10 Uhr: Preisverleihung Stadtradeln 12.30 Uhr: Musik im Leben 13 Uhr: Saxofriends Musikschule Seelze 13.40 Uhr: Spiel- und Tanzkreis Seelze 14.20 Uhr: Herr Niels 15 Uhr: TanzCentrum Kressler 15.50 Uhr: Internationaler Chor Seelze 16.30 Uhr: Musical Academy Musikschule Seelze

Von Linda Tonn