Seitdem im Februar ein Zeitungsartikel über ihn erschienen ist, hat sich einiges im Leben von Jannik Könecke getan. So kam per Post etwa ein Geschenk – Sportschuhe in seiner Größe (55). Und auch die ersten Fernsehauftritte hat er hinter sich. „ RTL hat uns in Lohnde besucht und ich war im SAT.1–Fernsehstudio“, erzählt er.

Für den Besuch des SAT.1-Frühstücksfernsehens musste der 19-Jährige nach Berlin reisen. Die Einladung schloss auch eine Übernachtung in einem Vier-Sterne-Hotel ein, sowie die Taxifahrt ins Fernsehstudio. „Ich war auch mit eingeladen, aber Jannik wollte das alleine machen“, erzählt Mutter Petra Könecke. Ihr Sohn hätte sich in Berlin bestens betreut gefühlt, das Hotel hätte für ihn sogar das Bett verlängert, freut sie sich.

Jannik Könecke (von links), Jörg Vespermann und Petra Könecke vor dem Fahrschulwagen. Quelle: Heike Baake

Besonders aufgeregt war Könecke während der SAT.1-Livesendung nicht. „Ich wurde in der Maske abgepudert, alle waren jung und sehr freundlich“, berichtet er. Insgesamt habe er vier Gespräche gehabt, die alle ohne Vorbereitung und ganz spontan durchgeführt worden seien. Alle wären so locker und entspannt gewesen, das hätte er einfach übernommen. Nach der Sendung ging es dann sofort wieder zum Hauptbahnhof und in Richtung Heimat.

Beim Einkaufen erkannt

Mittlerweile kommt es auch schon vor, dass der große Mann in Seelze angesprochen wird. „Beim Einkaufen hat eine Frau mich wiedererkannt und gesagt, wie toll sie das alles findet“, freut sich Könecke. Auch viele Freunde haben sich nach den Berichten in den Medien bei ihm gemeldet. „Das fühlt sich sehr gut an, es ist nicht schlimm, in der Öffentlichkeit zu stehen“, erklärt er. Dass Könecke so etwas sagen kann, ist nicht ganz selbstverständlich. Denn in der Vergangenheit sorgte seine Körpergröße eher dafür, dass er sich versteckte.

Besonders seine Mutter ist über diese Entwicklung sehr glücklich. „Ich bin so froh, dass er jetzt mehr Selbstbewusstsein hat“, sagt sie. Dass der erste Zeitungsartikel so eine Welle auslösen würde, hätte sie sehr überrascht. Und obwohl die Zeit der hohen Medienpräsenz sehr anstrengend waren, sei sie doch sehr zufrieden. „Ich bin stolz, dass ich nicht aufgehört habe, zu kämpfen“, berichtet sie.

Fahrschullehrer baut Auto um

Doch Könecke muss nicht allein kämpfen. Er möchte endlich seinen Führerschein ablegen. Damit das klappt, bekommt er nun Unterstützung von Jörg Vespermann von der Driving School Hannover. Er hat extra einen Transporter für den 2,24-Meter-Mann umgebaut. Gerade laufen die Vorbereitungen für die Fahrprüfung. Am Donnerstag wurde das auf Könecke angepasste Fahrzeug vom TÜV Nord geprüft. Der Sachverständige Dirk Schulze schaute sich die eingebaute Sitzverlängerung ganz genau an. „Das ist wichtig, um damit auch in der Prüfung fahren zu können“, erklärt er.

Jannik Könecke kann durch den Umbau des Transportes nun seine Fahrstunden absolvieren. Quelle: Heike Baake

Schulze überprüfte auch, wie gut der ungewöhnlich große Fahrschüler die Pedalen mit seinen Füßen erreichen kann. Mit einer Schuhgröße über 55 ist das nicht ganz einfach. Schulze gab Könecke die Empfehlung, während der Prüfung keine Sportschuhe mit dicken Sohlen zu tragen. Wie gut, dass sich aktuell bei der Familie ein Schuhgeschäft aus Verden gemeldet hat, die über Janniks Schuhgröße verfügen. Sollte er dorthin reisen, wird er ein Paar seiner Wahl geschenkt bekommen.

Große Fahrschüler brauchen große Autos

Auch Fahrschulinhaber Vespermann profitiert vom Umbau des Wagens – er hat inzwischen Anfragen aus Bayern und Baden-Württemberg erhalten. Auch vom Steinhuder Meer hat sich eine Familie gemeldet, die ihr 14-jähriges Kind bereits jetzt für Fahrstunden anmelden möchte. Der Bedarf an Fahrschulwagen für besonders große Menschen ist demnach sehr groß. Deshalb plant Vespermann, ein Fahrzeug anzuschaffen, das er dauerhaft für die Personengruppe umbaut und einsetzt. „Ich nehme mir die Zeit, um diesen neuen Weg zu gehen“, verspricht er. Bis Köneke endlich seinen Führerschein in der Hand halten wird, kann er sich mit seinem neuen Trekkingrad fortbewegen. Das gab es nämlich von Mutter und Schwester vorab zum 20. Geburtstag, den er am Sonntag, 2. August, feiern wird.

