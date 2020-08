Seelze

Ein buntes Bild hat sich jetzt im Bürgerpark geboten – die 30 Darsteller der Obentraut-Zeitreise hatten sich in ihren historischen Kostümen zu einer Generalprobe versammelt. Verschiedene Kulissen, sogar eine kleine Taverne und die zarte Musik einer Geige deuteten auf außergewöhnliche Ereignisse hin. Erstmalig wird die Zeitreise für Interessenten in einem kostenlosen Online-Angebot zu sehen sein.

Zur Galerie An 13 Stationen überzeugen die Darsteller der Obentraut-Zeitreise im Bürgerpark. Ihr schauspielerisches Können wird auf dem Youtube-Kanal der Stadt Seelze zu sehen sein.

Corona-Pandemie verhindert Live-Aufführung

Eigentlich hätten die Darsteller am Freitag die Zeitreise vor einem großen Publikum präsentiert – der Termin wurde jedoch vorab aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Auf den Ausweichtermin zum Entdeckertag der Region Hannover im September sollte nun die Generalprobe vorbereiten. Aber auch dieser Termin kann nicht realisiert werden. „Hintergrund sind die fortbestehenden und nachvollziehbaren Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und die damit verbunden Auflagen, die eine Aufführung der Zeitreise nicht oder nur mit einem sehr erheblichen Aufwand möglich gemacht hätten“, sagt Carsten Fricke vom Stadtmarketing der Stadt Seelze.

Eine weiträumige Absperrung des Bürgerparks, Zugangskontrollen, eine Datenerfassung von allen Besuchern sowie eine Bestuhlung mit festen Sitzplätzen wäre erforderlich gewesen und hätten den offenen Theaterspaziergang abgelöst. Angesichts dieser Anforderungen hat die Stadt Seelze als Ausrichter entschieden, auch die auf den September verschobene Aufführung abzusagen.

Die Enttäuschung darüber war bei allen Mitwirkenden groß. „Die Stimmung ist bedrückt, aber wir haben auch alle damit gerechnet“, sagt Schauspieler Rainer Künnecke, der den Obentraut verkörpert. Mit viel Liebe zum Detail und neuen Ideen bereiteten die Darsteller ihr diesjähriges Spektakel im Bürgerpark vor und ließen dabei auch neue aktuelle Aspekte mit in die Zeitreise in das Jahr 1625 einfließen.

Meinungsverschiedenheiten in der Taverne. Quelle: Heike Baake

So herrschten in der Taverne Maskenpflicht sowie Abstandsregeln und das Händewaschen stand bei den Bauern an der Tagesordnung – Ritter Covid war immer präsent. Aber auch altbekannte Rollen ließen die Zeitreisenden wieder aufleben: Alwine von Speyer, mit allen Mitteln bemüht, Obentrauts Herz zu gewinnen, Dulli May in Begleitung des Pfänners, mit dem Ziel, die Grenze zwischen Letter und Seelze zu verschieben und der Tod, begleitet von seinem Praktikanten, die weiterhin die Sterbenden zählen.

Die Zeit läuft ab bei der Station des Todes. Quelle: Heike Baake

Zeitreise wird auf Youtube präsentiert

Etwas abseits, versteckt zwischen Büschen und Sträuchern, hatte eine Hebamme ihr Lager aufgebaut. Sie säuberte ihre Instrumente und empörte sich darüber, dass während der von ihr begleiteten Geburt ein Mann hinzukam. „So etwas hat es noch nie gegeben“, schimpfte sie. Sie lobte ihre Behandlungen mit Kräutern und versuchte auch, den Medikus davon zu überzeugen.

Svena Scandolo säubert als Hebamme ihre Instrumente. Quelle: Heike Baake

Insgesamt 13 Stationen erzählten Geschichten von damals, bei denen Moritatensänger, Sterndeuter und Zigeunerinnen, ein Begriff, der zu dieser Zeit durchaus Verwendung fand, einen Einblick in längst vergessene Zeiten gaben. „Sie sind alle kreativ, haben Spielfreude, Witz und Spaß“, erklärt Künnecke, der gemeinsam mit Theaterpädagogin Dorit David das Projekt leitet.

Darsteller präsentieren längst vergessene Zeiten Jährlich begeistert das Spektakel im Bürgerpark die Besucher, die mit den Darstellern in das Jahr 1625 reisen, eine längst vergessene Zeit während des Dreißigjährigen Krieges. Reitergeneneral Michael von Obentraut und andere Rollen wie Wahrsager, Bauern, Mägde und Musiker verzaubern das Publikum. Obentraut ist auch Seelzes Imagefigur und die Zeitreisenden sind als Obentraut-Gefolge bei Stadtempfängen und anderen Veranstaltungen gefragt. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Stadtmarketing der Stadt Seelze in Zusammenarbeit mit dem Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) Lohnde gemeinsam mit den Mitgliedern der Gruppe „Die Zeitreisenden aus Seelze“. Auch in diesem Jahr bereiteten sich die Darsteller in einem dreitägigen Workshop gemeinsam mit Schauspieler Rainer Künnecke und der Theaterpädagogin Dorit David auf ihre Rollen und Szenen vor. „Alle zeigen so viel Einsatz und Engagement, das ist bewundernswert und hat dafür gesorgt, dass die Zeitreise sich immer weiter entwickelt hat“, freut sich Carsten Fricke vom Stadtmarketing der Stadt Seelze.

Ganz umsonst waren die Vorbereitungen und Planungen in diesem Jahr für die Darsteller allerdings nicht, denn die Stationen der Zeitreise wurden während der Generalprobe aufgenommen. Die Stadt Seelze wird demnächst über ihren Kanal auf der Internetplattform Youtube Ausschnitte aller Szenen an den verschiedenen Stationen zur Verfügung stellen. „Interessenten können sich somit auch in diesem Jahr auf eine spannende und humorvolle Zeitreise ins Jahr 1625 freuen“, betont Fricke. Dabei könnten sie tiefgründige, aber meist sehr heitere und amüsante Unterhaltung mit vielen aktuellen Bezügen erwarten.

Von Heike Baake