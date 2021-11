Seelze

„Wir müssen da durch und kämpfen weiter, denn ich bin ein Optimist“, sagt Roberto Vocatore vom Restaurant Il Sogno in Letter. Er gehört zu der Auswahl der Gastronomen, bei denen wir uns nach ihrer derzeitigen Situation erkundigt haben.

Nach fast zwei Jahren Pandemie hat Vocatore seinen Mut noch nicht verloren und passt sich immer wieder an die neuen Situationen an. Auch jetzt. Entscheidungen darf er, wie er selbst sagt, nur noch mit dem Kopf treffen. Besonders in Situationen, bei denen die Maßnahmen seitens der Gäste auf Unverständnis stoßen, ist es für Vacatore schwer. „Vier Stammgäste waren sauer, dass ich sie nicht einfach reingelassen habe, aber ich kann doch nichts dafür“, erklärt er. Auch sei der Umsatz noch nicht so, wie vor Ausbruch der Pandemie – die Gäste seien nach wie vor noch sehr zurückhaltend, erklärt er. Trotz steigender allgemeiner Kosten sieht Vocatore seinen großen Vorteil darin, dass er das Geschäft nur mit Familienmitgliedern führt. „Personal könnte ich jetzt nicht auch noch bezahlen“, gibt er zu.

Griechisches Restaurant Ikaros II in Letter. Quelle: Archiv

Regeln verärgern Gäste

Gerasemos Soukas, Geschäftsführer des Restaurants Ikaros II in Letter macht mit der 2-G-Regelung meistens gute Erfahrungen. Damit, so erklärt er, würden sich seine Gäste wohl und sicher fühlen. Er habe festgestellt, dass die Geimpften und Genesenen sich darüber freuen würden, der Rest sei allerdings ärgerlich. „Mit tut es auch weh, wenn Gäste wieder gehen müssen“, bedauert er. Vor Kurzem erst hätte eine Gesellschaft mit 15 Personen einen Tisch reserviert, ihn dann aber wieder storniert, da vier Personen nicht geimpft waren. Nach wie vor sei die Zahl der Gäste noch nicht so wie vor der Pandemie. „Die steigenden Zahlen machen mir ein bisschen Sorgen“, erklärt er. Soukas befürchtet, dass es auch zu einer Testpflicht der Geimpften komme. Dann, so glaubt er, würden noch weniger Menschen ein Restaurant besuchen.

Smezama Videjez vom Balkangrill in Letter hat ihr Restaurant vor Kurzem geschlossen. Diese Entscheidung habe nichts mit Corona zu tun, versichert sie. Die 69-Jährige musste sich einer Herzoperation unterziehen und kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen. „Ich habe 40 Jahre hier gearbeitet, aber es ist zu viel Stress, das schaffe ich jetzt nicht mehr“, sagt sie.

Hafenblick in Seelze. Quelle: Archiv

Die Gäste des Restaurants Hafenblick in Seelze müssen sich an die 3-G-Regeln halten. Dort läuft das Geschäft noch nicht wie vor Corona, so Restaurantleiter Zouhaier Ben Yaala. Während in den Sommermonaten die Außenterrasse sehr gut angenommen wurde, sei jetzt seitens der Gäste eine Zurückhaltung zu spüren. „Sie haben immer noch ein bisschen Angst“, erklärt Ben Yaala. Derzeit seien auch noch nicht alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück, informiert er.

Gäste teilweise unzufrieden

Im Restaurant Flügels in Seelze läuft das Geschäft nach Aussagen des Inhabers Marcus Bachhausen so wie vor der Pandemie. „Bei uns ist alles gut“, versichert er. Besucher müssen sich bei ihm an die 3-G-Regeln halten. Die meisten Gäste seien geimpft, maximal einer pro Tag würde einen Test vorzeigen, so der Gastronom. Auch die Nachfrage nach dem Saal liefe zufriedenstellend, bis auf einen freien Tag sei der Monat November komplett ausgebucht.

Maria und Galalou Abdessatar vom Restaurant Palast in Lohnde bemerken, dass ihre Gäste durch die Maßnahmen Maskenpflicht und Abstand halten sehr unzufrieden seien. „Dass wir am Eingang die 3-G-Regeln überprüfen, finden alle gut“, versichert Maria Abdessatar. Bedingt durch die Corona-Maßnahmen können die Abdessatars ihr Kaminzimmer mit sechs Tischen nicht öffnen, und auch die Kegelbahnen dürfen sie nicht vermieten. Dadurch entstehen den Gastronomen, wie sie sagen, gravierende Umsatzverluste. „Insgesamt sind wir auf einem guten Weg, aber wir können noch nicht zufrieden sein“, erklärt Galalou Abdessatar.

Carmelo Noto Millefiori, Chef der Pizzeria Da Carmelo, ist dankbar für die Unterstützung seiner Gäste. Quelle: Heike Baake

Bei der Pizzeria Da Carmelo in Gümmer läuft das Geschäft nach Aussage des Besitzers gut. Dort wurde aufgrund der Platzverhältnisse die 2G-Regelung eingeführt. „Unsere Gäste haben uns bisher sehr gut unterstützt, sonst wüsste ich nicht, wie es ausgegangen wäre“, sagt Carmelo Noto Millefiori. Insgesamt habe er seine Mitarbeiter vier Monate in Kurzarbeit schicken müssen, mittlerweile seien alle wieder im Einsatz.

Von Heike Baake