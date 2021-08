Seelze

Der Impfbus steht am Freitag, 6. August, noch einmal auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums zwischen Seelze und Letter. Zwischen 9 und 12 Uhr wird dort eine Corona-Impfung ohne Anmeldung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson angeboten.

Bereits an den ersten beiden Tagen wurde der Impfbus gut angenommen. Am Dienstag nutzten 90 Personen das Angebot, am Mittwoch kamen 105 Personen. „Gleich zu Anfang war der Ansturm wirklich groß“ sagte Harun Celikten von der Abteilung Soziale Dienste der Stadt Seelze. Schon während des Aufbaus der Anmelde-, Beratungs- und Wartebereiche auf dem Parkplatz zwischen Aldi und dem Edeka Center Schmidt & Christ an der Hannoverschen Straße 77 hätten 25 Menschen auf den Beginn der Impfaktion gewartet.

Impfschutz nach 14 Tagen

Unterstützt von Beschäftigten der Stadt Seelze habe das von der Region Hannover beauftragte Team für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. „Das Team ist sehr gut eingespielt, und alles hat sehr gut funktioniert“, erklärte Celikten. Nachdem der erste Andrang bewältigt war, seien alle folgenden Interessentinnen und Interessenten nach der Kontrolle der Körpertemperatur, dem Ausfüllen und Unterzeichnen eines Aufklärungsbogens und einem kurzen Beratungsgespräch in wenigen Minuten zu ihrer Impfung gelangt. „Innerhalb einer halben Stunde ist man hier durch“, stellte Celikten fest.

Zwei Ärzte, die offene Fragen zum verwendeten Impfstoff beantworteten, trugen maßgeblich zu dem schnellen und unkomplizierten Ablauf bei. „Die Fragen sind sehr unterschiedlich“, erklärte Mohammed Zaher Sawas. Er begrüße, dass die Teilnehmenden an dieser Impfaktion dank des verwendeten Wirkstoff von Johnson & Johnson nur eine Impfung benötigten, durch die sie nach 14 Tagen den vollen Impfschutz erlangen.

Impfen ohne Anmeldung am Hauptbahnhof

Auch in Hannover werden Impfungen ohne Anmeldungen im Impfbus angeboten. So können Kurzentschlossene am Sonnabend, 7. und 14. August, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz zwischen Hauptbahnhof und Galeria Karstadt/Kaufhof ohne Voranmeldung eine Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson bekommen.

Im Impfzentrum in Hannover wird das Vakzin von Moderna ebenfalls ohne Voranmeldung angeboten. Interessenten können dort von Dienstag bis Sonnabend, 10. bis 14. August, täglich von 10 bis 16 Uhr vorbeikommen.

Von Heike Baake