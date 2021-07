Seelze

Seelzerinnen und Seelzer, die noch keinen Impfschutz vor dem Coronavirus haben, können sich an drei Terminen ohne Voranmeldung impfen lassen. Für jeweils drei Stunden wird ein Impfbus am Fachmarktzentrum zwischen Seelze und Letter stehen und eine schnelle und kostenlose Impfung ermöglichen.

„Wir bieten auf diese Weise einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu einer Impfung – ganz ohne Termine“, sagt der städtische Corona-Manager Stefan Oltsch. Die Interessentinnen und Interessenten könnten einfach vorbeikommen und sich nach einem Beratungsgespräch impfen lassen.

Nur eine Impfung erforderlich

Das von der Region Hannover beauftragte Team setzt den Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson, der für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen ist, ein. Bei diesem Hersteller ist nur eine Impfung erforderlich, um nach zwei Wochen den vollen Impfschutz zu haben. Ein zweiter Impftermin ist daher nicht notwendig.

„Wir bitten alle Teilnehmenden an dieser Impfaktion lediglich darum, einen Ausweis und nach Möglichkeit auch einen Impfpass mitzubringen“, erläutert Oltsch. Bis zu zwölf Impfungen pro Stunde seien in dem Impfbus möglich. Der städtische Corona-Manager hofft, dass möglichst viele Seelzerinnen und Seelzer, die bisher noch nicht geimpft sind, dieses kostenlose Angebot nutzen. „So können alle gemeinsam einen Teil dazu beitragen, dass das Infektionsrisiko sinkt und die Corona-Fallzahlen auch in Seelze niedrig bleiben“, betont er.

Der Impfbus steht am Dienstag, 3. August, von 9 bis 12 Uhr, am Mittwoch, 4. August, von 14 bis 17 Uhr und am Freitag, 6. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums zwischen dem Aldi-Markt und dem Edeka-Center Schmidt & Christ an der Hannoverschen Straße 77.

Von Heike Baake