Seelze

Der Impfbus der Region Hannover ist auch bei seinem erneuten Einsatz in Seelze als Teil der bundesweiten Impfaktionswoche #HierWirdGeimpft gut angenommen worden. Fast 200 weitere Bürgerinnen und Bürger nahmen das kostenlose Impfangebot gegen das Corona-Virus wahr, bei dem es diesmal für die Impfwilligen sogar ein kleines „Impffrühstück“ gab.

Fast 200 Seelzer lassen sich impfen

„Ein Ende der Pandemie werden wir erst erreichen, wenn noch mehr Menschen geimpft sind. Darum freuen wir uns, wenn wir allen Seelzerinnen und Seelzern einfache und schnelle Impfangebote machen können“, sagte Stefan Oltsch, Corona-Manager der Stadt Seelze.

Bereits am Montag nutzten 59 Menschen die Gelegenheit, sich im Impfbus mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen zu lassen. Am darauffolgenden Mittwoch nutzten 67 und am Freitag 62 Impfwillige das Angebot, sich im Impfbus impfen zu lassen.

Der Vektorimpfstoff von Johnson &Johnson muss im Gegensatz zu den anderen in Deutschland zugelassenen Vakzinen nur einmal geimpft werden. Die ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt ihn für Menschen, die älter als 60 Jahre sind. Eine Impfung unterhalb dieser Altersgrenze bleibt nach Aussage der STIKO jedoch weiterhin nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch die impfwillige Person möglich.

Impfangebote auch beim Brotkorb

Neben dem Impfbus gab es in der vergangenen Woche vor dem Seelzer Brotkorb ebenfalls ein Angebot zur Beratung oder Impfung. Die Impfaktion übernahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seelzer Corona-Teams sowie Streetworker der Stadt Seelze in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten aus Seelze. „Wir nehmen uns gern die Zeit, die Menschen ausführlich zu den Vorteilen und zu möglichen Risiken der einzelnen Impfstoffe zu beraten“, erläuterte eine der anwesenden Impf-Ärztinnen.

Zeitnahe Termine in der Hausarztpraxis

Auch in dieser Woche wird es vor dem Brotkorb ein Angebot zur Beratung oder Impfung geben. „Die Bürgerinnen und Bürger sind am Donnerstag, 23. September, von 14 bis 16 Uhr herzlich dazu eingeladen am Brotkorb in der Schillerstraße 2 vorbeizukommen“, sagt Stefan Oltsch.

Ein alternatives, wiederkehrendes Impf- und Beratungsangebot wird es außerdem noch ab Oktober an jedem Dienstag von 15 bis 18 Uhr in der Gemeinschaftsarztpraxis an der Hannoverschen Straße 4 geben. „Seelzer Ärzte stehen für kompetente Beratung zur Corona-Impfung zur Verfügung. Wir vermitteln gern entsprechende Kontakte, wenn Bürger noch Fragen zu den Impfungen haben“, sagte Stefan Oltsch. Denn auch in zahlreichen weiteren Arztpraxen bestehe die Möglichkeit, zeitnah einen Termin zur Impfung und Beratung zu bekommen.

Von Sandra Remmer