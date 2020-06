Zwei Gruppen in Letter und Seelze haben am Donnerstag die Polizei auf den Plan gerufen. In beiden Fällen hatten sich Personen nicht an die Mindestabstände gehalten. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen Kiosk-Betreiber eingeleitet, der unerlaubt Tische und Stühle bereitgestellt hatte.