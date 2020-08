Seelze

Einmal mehr hat Heike Ippensen in Gestalt der Clownin Sorina ihr Ziel erreicht und die Herzen der Zuschauer berührt. Gut eine Stunde lang war die ausgebildete Clownin zu Besuch im Seniorenheim Alter Krug, um die Bewohner mit einem abwechslungsreichen und lustigen Programm zu unterhalten. Ob riesige Seifenblasen, die in den Himmel emporstiegen, kleine Hunde, die Saltos schlugen, Zaubertricks, Gedichte oder ein Mitmachspiel mit einem imaginären Ball –Heike Ippensen gelang es erneut, die Senioren für 60 Minuten mit in eine ganz eigene Welt zu nehmen.

Clown weckt positive Erinnerungen

„Ich komme seit vielen Jahren einmal im Monat hierher in die Einrichtung. Vor allem in der Demenzabteilung bin ich unterwegs. Seit Beginn der Corona-Pandemie komme ich in den Garten, um alle Bewohner zu unterhalten“, erzählte Ippensen. Bei den Senioren kämen ihre Auftritte stets gut an. „Mit einem Clown verbinden die meisten positive Kindheitserinnerungen wie einen Zirkusbesuch. Von daher genieße ich ein gewisses Vorschussvertrauen, weil ich ein Clown bin“, berichtete Ippensen. Wer nicht den Weg bis ins Erdgeschoss auf sich nehmen wollte, schaute der Aufführung einfach vom Balkon oder Fenster aus zu.

Besucher müssen sich anmelden

Als Einrichtungsleiterin hofft Helga Brokmann, dass die Besucher von Clownin Sorina auch weiterhin möglich sein werden. „Wenn das Wetter kühler wird, müssen wir uns überlegen, wie wir es dann organisieren“, sagte Brokmann. Aufgrund von Covid-19 seien derzeit große Feste in der Einrichtung nicht möglich. Seit dem 22.Juni dürfen die Bewohner zwar wieder täglich Besuch von Angehörigen empfangen, ein beliebiges Kommen und Gehen ist jedoch nicht gestattet –jeder Gast muss seinen Besuch anmelden.

Von Sandra Remmer