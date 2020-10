Seelze

Clownin Sorina hat die Gäste in der DRK-Tagespflege mit ihrem Aufritt überrascht. In den beiden Gruppen am Weizenkamp dürfen mit sechs beziehungsweise neun Gästen pro Tag jeweils nur halb so viele Menschen betreut werden wie vor der Corona-Pandemie. Seit dem 8. Juni sind Leiterin Yvonne Friedrich und ihre Mitarbeiter wieder für die Senioren da, was an einem ausgefeilten Hygienekonzept liegt. Denn Hände desinfizieren, Körpertemperatur messen, Maske tragen und Adresse hinterlegen ist für alle seit Juni selbstverständliche Routine.

Ganz außerhalb jeder Gewohnheit ist dagegen der Auftritt von Clownin Sorina. „Wir haben nichts verraten“, sagt Friedrich und blickt in leuchtende Augen, während das Lächeln hinter der Maske verborgen bleibt. Selbst die Clownin trägt eine Maske während ihres Auftritts, ist aber Dank eines Mikrofons gut zu verstehen. Fantasie und Geschick der Clownin sorgen für eine heitere Stimmung. Dabei schaut das Publikum Clownin Sorina nicht nur zu, sondern unterstützt sie nach Kräften, zum Beispiel durch Aufsagen eines Zauberspruchs. Bei „Hokus Pokus“ belassen es die Gäste der Tagespflege jedenfalls nicht, denn sie wissen: So richtig wirkt der Zauberspruch nur, wenn man noch „dreimal schwarzer Kater“ hinzufügt.

Zauberin ist in Lohnde zu Hause

Farbenfroh gekleidet, munter und einfallsreich lässt Clownin Sorina, die im Nachbarort Lohnde zu Hause ist, den Vormittag im Weizenkamp wie im Fluge vergehen. Bei einer ihrer Hauptattraktionen spielt die Tageszeitung eine tragende Rolle. Sie ist nicht allein mit Nachrichten, sondern auch mit Wasser gefüllt. Das hatte die Clownin hinein gegossen und schüttet es, nach ein paar Falttricks, auch wieder aus der trocken gebliebenen Zeitung heraus. Der Auftritt der Künstlerin war Dank der Wohnungs-Genossenschaft Herrenhausen (WGH) möglich, die ihre Räume zur Verfügung stellte, damit die Besucher der DRK-Tagespflege einerseits einen guten Blick auf die Vorführung haben und zugleich ausreichend Abstand zueinander halten können.

Die Senioren besuchen die DRK-Tagespflege bis zu fünfmal in der Woche. „Die steigenden Infektionszahlen in Niedersachsen machen uns natürlich Sorgen“, sagt Friedrich, die hofft, dass es nicht wieder zu einer Schließung der Einrichtung kommen wird. Wer sich für das Angebot der Tagespflege interessiert, kann sich im Internet auf www.tagespflege-drk.de informieren. Yvonne Friedrich ist unter Telefon (05137) 1240826 erreichbar.

Von Patricia Chadde