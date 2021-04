Harenberg

Während in vielen Dörfern die kleinen Läden den großen Supermarktketten weichen, gibt es in Harenberg an der Harenberger Meile noch einen kleinen, aber feinen Tante-Emma-Laden – oder besser gesagt einen Onkel-Celik-Laden. Bereits seit 1992 versorgt Cemal Celik die Harenberger mit dem Wichtigsten für den Haushalt. In den Räumen finden die Kundinnen und Kunden vielleicht nicht die größte Auswahl, dafür aber einen Inhaber, der den Laden mit viel Herzblut führt.

Ortsmittelpunkt für Harenberg

Täglich sorgt Celik mit seinem Geschäft für viele glückliche Gesichter in Harenberg. Zwei von ihnen sind Inge und Werner Strugalla. Für sie ist Celiks Laden ein wichtiger und identitätsstiftender Bestandteil des fast 2000 Einwohner großen Ortes. „Es ist in gewisser Weise ein Ortsmittelpunkt, an dem man immer wieder die Leute trifft“, erklärt Inge Strugalla. Die Schließungen von Bäckerei, Poststelle und Bankfiliale in den vergangenen Jahren hätten die Situation nicht besser gemacht. „Es ist in letzter Zeit sehr viel verschwunden hier“, bestätigt auch Werner Strugalla.

Cemal Celik ist somit der einzige echte Nahversorger von Harenberg. Die nächsten Supermärkte liegen erst im mehr als zwei Kilometer entfernten Ahlem. Um die nicht mehr mobilen ältesten Einwohner Harenbergs zu versorgen, bietet Inhaber Celik sogar einen kostenlosen Lieferdienst an.

Keine Startschwierigkeiten

Der im türkischen Corum geborene Einzelhändler wagte mit 28 Jahren den Sprung nach Deutschland. Bereits nach etwa drei Jahren übernahm er den kleinen Markt, den die Familien Arneke und Akkus zuvor bereits Jahrzehnte lang geführt hatten. Schwierigkeiten bereitete ihm seine Herkunft nie, sagt Celik. „Wir haben keine Probleme gehabt. In Harenberg gibt es sehr viele nette Leute. Das ist wie eine Familie.“

Für größere Probleme sorgen da eher die aktuellen Folgen der Corona-Pandemie. Celik berichtet von bis zu 30 Prozent weniger Kundschaft. Auch deshalb kommt die Familie Strugalla regelmäßig in den Laden. „Wir gehen regelmäßig einmal in der Woche hier einkaufen, um ihn zu unterstützen“, sagt Inge Strugalla.

Backwaren, Drogerieartikel, Blumen

Bereits um 5 Uhr morgens beginnt für Celik der Arbeitstag. Der 58-Jährige fährt zum Großmarkt – teilweise erfüllt er mit seinem Einkauf auch besondere Wünsche seiner Kundinnen und Kunden. Trotz der nicht allzu großen Verkaufsfläche bietet der Laden frisches Obst und Gemüse, Lebensmittel, Drogerieartikel und Getränke. Derzeit hat der Inhaber vor dem Laden zusätzlich Blumen für Balkon und Garten aufgebaut.

In der einen Ecke seines Geschäfts verkauft Celik sogar Backwaren, die er von der Bäckerei Schüler bezieht. Gegenüber gibt es eine Sitzmöglichkeit, um den Kaffee vor Ort trinken zu können. Derzeit ist das allerdings nicht möglich. Besonders stolz ist Geschäftsmann Celik auf seine Auswahl an süßen Leckereien für die jüngsten Harenbergerinnen und Harenberger: „Hier holen sich jetzt schon Kinder der zweiten Generation ihre bunten Tüten ab.“

Supermarkt in Harenberg kein Thema

Die Wichtigkeit des Geschäfts bestätigt auch Ortsbürgermeister Wilhelm Lohmann. Der CDU-Politiker bezeichnet Celik als äußerst umtriebig und engagierten Menschen. „Ich schätze ihn wirklich sehr und bin sehr dankbar, dass wir ihn haben. Er ist unfassbar freundlich und sehr hilfsbereit“, sagt Lohmann.

Einen echten Supermarkt in Harenberg anzusiedeln, war laut Lohmann nie ein echtes Thema. „Das Interesse hat es nicht gegeben. Wir haben den Einzelhandel in Ahlem“, erklärt der Ortsbürgermeister. Zudem denkt Celik noch lange nicht ans Aufhören. Erst Anfang des Jahres renovierte er sein Geschäft, welches er am liebsten auch noch einige Jahre fortführen möchte.

