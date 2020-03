Schauspiel Zeitreisende: Dulli will Seelze von Letter abspalten

Jährlich ziehen 30 Darsteller in bunten Kostümen durch den Bürgerpark, in diesem Jahr bereits zum elften Mal. An verschiedenen Stationen geben sie den Zuschauern einen Einblick in die Vergangenheit. Schauspieler Rainer Künnecke verkörpert dabei den Reitergeneral Michael von Obentraut, der fähige Männer sucht, um gegen Tilly in den Krieg zu ziehen. Ob Wahrsagerin, Bauernvolk, Magd oder Musiker, die Darsteller lassen gemeinsam alte Zeiten aufleben und bringen das Jahr 1625 nach Seelze. Die Zeitreisenden sind als Obentraut-Gefolge aber auch bei Stadtempfängen und anderen Veranstaltungen gefragt. Wir stellen in lockerer Folge einige Darsteller mit ihren Rollen vor und blicken mit ihnen gemeinsam hinter die Kulissen. Die nächste Zeitreise wird am Freitag, 21. August, angeboten. baa