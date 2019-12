Carlo von Tiedemann liest im Kursana Weihnachtsgeschichten

Letter

Besinnliche Momente gehören zum Advent. Das lässt sich im Alltagstrubel nicht leicht realisieren. Aber wenn sich der beliebte Radio- und Fernsehmoderator Carlo von Tiedemann (76) ansagt, dann halten seine Zuhörer gern inne.

Bewohner, Betreuer und Mitarbeiter des Kursana-Domizils in Letter genossen jetzt die volltönende Stimme des Entertainers, der für eine Lesung in der Brandenburger Straße vorbei schaute. Carlo von Tiedemann trug ein dickes Buch unterm Arm, das einen Fundus launiger Geschichten enthielt.

So konnte der prominente NDR-Mitarbeiter, der übrigens immer noch regelmäßig für den Norddeutschen Rundfunk arbeitet und bei seinem Sender einen Arbeitsvertrag bis 2020 hat, typische Weihnachtsrituale augenzwinkernd beleuchten. Die Zuhörer im voll besetzten Saal erfuhren beispielsweise, wie man sich Ersatz beschaffen kann, falls „zu wenig Lametta“ am Weihnachtsbaum hängen sollte. In Tiedemanns Geschichte wird einfach Sauerkraut mit Silberlack veredelt um die Tannenzweige zu schmücken.

Zwischen den einzelnen Geschichten streute Carlo von Tiedemann seine Erlebnisse aus über vier Jahrzehnten im Showbusiness ein und berichtete unter anderem von berührenden Begegnungen mit Obdachlosen. Er hatte die gebeutelten Menschen gerade während einer Fernsehproduktion kennen gelernt.

Das Publikum des NDR-Moderators in Letters Kursana Domizil genoss es, das Gesicht zu der bekannten Stimme zu sehen, die viele Menschen mittels Radio schon seit Jahrzehnten durch ihren Alltag begleitet. Klarer Fall, dass Carlo von Tiedemann für seinen schwungvollen Auftritt großen Applaus erntete und viele Augen zum Leuchten brachte.

Lesen Sie auch:

Von Patricia Chadde