Aktuell ist die Stadt Seelze für die Unterbringung von 509 Flüchtlingen beziehungsweise Asylbewerber verantwortlich, berichtet Stadtsprecher Carsten Fricke. Wie viele anerkannte Flüchtlinge in der Obentrautstadt wohnen, sei nicht bekannt, weil sich diese nicht gesondert melden müssten. Dazu kämen 33 obdachlose Menschen, die von der Stadt untergebracht worden sind. Davon leben etwa zehn Personen in Wohnungen und etwa 20 in den beiden Gemeinschaftsunterkünften. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Obdachlosen um die 30 Personen geschwankt. Festgestellt worden sei aber, dass der Anteil von Familien gestiegen sei. Auffällig sei zudem, dass in der ersten „Corona-Welle“ im Frühjahr vorigen Jahres Räumungstermine verschoben worden seien, und diese nun vermehrt anfielen. In diesem Jahr hätten sich daher bereits 14 Menschen obdachlos gemeldet. Die beiden Gemeinschaftsunterkünfte seien aber nicht ausreichend. Deshalb hatte die Stadt im vergangenen Jahr 145 Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Diese Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant geblieben. Es gebe aber laufend Neuanmietungen sowie Kündigungen seitens der Vermieter. Die Obentrautstadt benötige aber noch eine weitere Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge. Bis diese eröffnet werden könne, sei übergangsweise eine temporäre Unterkunft notwendig. tom