Seelze

Bürgermeister Detlef Schallhorn habe die Stadt Seelze in den vergangenen Jahren durch seine Arbeit maßgeblich geprägt und nach vorne gebracht, schreiben der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Gerold Papsch und CDU-Fraktionschef Jens Willms nach der persönlichen Erklärung Schallhorns zur Bürgermeisterwahl 2021. Schallhorn hatte bekräftigt, nicht erneut antreten zu wollen und sich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aus Seelze gewünscht.

Dank für gute Zusammenarbeit

Die beiden Christdemokraten betonen, dass sie die Entscheidung Schallhorns respektieren. Gleichzeitig bedauern sie, dass der Bürgermeister nicht mehr kandidiert, und bedanken sich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 13 Jahren. Papsch und Willms erinnern an wichtige Entscheidungen für die Stadt Seelze, wie etwa die Ansiedlung der Kristall-Therme und die Sanierung des Haushaltes der jahrelang finanziell gebeutelten Stadt. Letztlich sei mithilfe des Landes der städtische Etat in Ordnung gebracht worden. „Hätte es die schwere Corona-Pandemie nicht gegeben, hätte auch der Haushalt für das Jahr 2021 aller Voraussicht nach erneut mit einem ausgeglichenen Ergebnis eingebracht werden können“, sind Willms und Papsch überzeugt. Unter Schallhorns Federführung seien zudem im Bereich der Kinderbetreuung die Kindertagesstätten- und Krippenplätze massiv ausgebaut und die Schulen saniert worden. Zuletzt sei der Neubau der Brüder-Grimm-Schule in Letter gefeiert worden. Auch die Feuerwehren hätten Planungssicherheit bekommen. „Seine Politik war stets auf Gleichgewicht, Überparteilichkeit und Augenmaß ausgerichtet“, loben die beiden Kommunalpolitiker den Bürgermeister, der Ende Oktober das Rathaus verlassen wird. Die CDU habe den Bürgermeister immer gern unterstützt.

Von Thomas Tschörner