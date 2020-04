CDU Lohnde kritisiert: Großbaustelle ist nicht richtig abgesichert

Lohnde

„Das ist hier der schönste Abenteuerspielplatz in der gesamten Region Hannover“, findet Carsten Bardischewski vom CDU-Ortsverband Lohnde und lässt seinen Blick über die Großbaustelle an der Hafenstraße schweifen. Anfang des Jahres haben dort die Bauarbeiten der Hafen Seelze GmbH zur Errichtung eines Abfallentsorgungsbetriebs begonnen. Riesige Sandberge sind auf der Baustelle zu sehen, die bis an den Kanal reicht. Einen Baustellenzaun oder ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder“ sucht man dort allerdings vergebens, das Gelände ist frei zugänglich.

Zaun wäre die beste Lösung

Doch nicht nur für spielende Kinder, die sich möglicherweise auf der Anlage und an den darauf befindlichen Baumaschinen und Fahrzeugen verletzen könnten, sehen die Christdemokraten eine Gefahr. Auch für Radfahrer, die die Umleitungsstrecke über die Baustelle nutzen, ist die Fahrt gefährlich.

„Eine komplette Umschließung der Baustelle mit einem Bauzaun wäre die beste Lösung. So besteht die Gefahr, dass jeder – auch Kinder – auf das Gelände gehen“, bestätigt auch Ralf Hantke, Leiter des Polizeikommissariats in Seelze. Das Bauamt im Seelzer Rathaus als zuständige Behörde sieht indes keine Notwendigkeit für eine Umzäunung des Geländes. „Aufgrund der vorgefundenen Situation ist keine Gefahr erkennbar“, teilt die Bauaufsicht mit. Ein Betreten eines Privatgrundstücks beziehungsweise einer offensichtlichen Baustelle sei Unbefugten ohnehin nicht gestattet. Harald Wild von der Hafen Seelze GmbH betont, dass die Baustelle ordnungsgemäß abgesichert sei. Eine endgültige Einzäunung des Geländes sei für Mai geplant.

Schotter für Radfahrer ungeeignet

„Der Schuttweg, den die Hafen Seelze GmbH aufgeschüttet hat, ist mit dem Fahrrad nur sehr schwer zu befahren“, weiß der CDU-Vorsitzende Jörg Mahnke aus eigener Erfahrung. Seine Beobachtung: Die Radler haben sich einen eigenen Trampelpfad gefahren, direkt neben der Schotterstrecke. In regelmäßigen Abständen ragen direkt neben diesem Pfad etwa 30 Zentimeter lange Eisenstangen aus dem Boden. „Wer hier entlang fährt und auf so eine Stange fällt, riskiert im schlimmsten Fall eine schwere Verletzung, die auch tödlich sein kann“, glaubt Mahnke. „Ein Sturz auf so eine Stange kann sehr gefährlich werden“, bestätigt Polizeihauptkommissar Ralf Hantke.

Nach Aussage der CDU ist die Hafen Seelze GmbH vertraglich dazu verpflichtet, bei Sperrung des Radwegs am Kanal eine entsprechende Umleitung für Radfahrer einzurichten. Das zuständige Wasser- und Schiffahrtsamt hat von der Hafen Seelze GmbH inzwischen in einem Schreiben eine Nachbesserung der Umleitungsstrecke – so wie es die Auflage vorsieht – gefordert, teilt Behördenleiter Thorsten Wenig mit. Auch sei die geschaffene Umleitung nicht nur schlecht zu befahren, sondern auch schlecht ausgeschildert. „90 Prozent der Fahrradfahrer übersehen das kleine Hinweisschild mit der Aufschrift , Kanal’, fahren bis zur Baustelle durch und suchen sich dann einen Weg quer über die Baustelle. Das gleiche ist auch bei Fußgängern zu sehen“, schildert Mahnke seine Beobachtungen.

Da die Baustelle auch dort in keinster Weise abgesperrt sei, bestehe ein ungehinderter Zugang. Nach Auffassung der CDU ist die Verletzungsgefahr durch die diversen Erdarbeiten immens. An der Stelle, an der die Radfahrer die Hafenstraße überqueren, müsse nach Ansicht der CDU auch ein Stop-Schild aufgestellt werden. „Kein ortsunkundiger Fahrradfahrer ahnt, dass Autos an dieser Stelle 100 Stundenkilometer schnell fahren dürfen“, sagt Jörg Mahnke.

Stadt will für Beschilderung sorgen

Unterstützung bekommt Mahnke auch an dieser Stelle wieder von Ralf Hantke. „Die Beschilderung an der Hafenstraße ist nicht gut. Aus Richtung Bundesstraße kommend ist ein Tempo 30 Schild aufgestellt, aus Richtung Lohnde kommend nicht. Das macht keinen Sinn. Auch ein Hinweisschild, dass an dieser Stelle Radfahrer queren, wäre gut“. Nach Rücksprache mit der zuständigen Verkehrsbehörde in Seelze versprach die Stadt, unverzüglich für die polizeilich empfohlene Beschilderung zu sorgen.

Der Schotter ist nach Auffassung der CDU zum Radfahren nicht geeignet. Quelle: Sandra Remmer

Von Sandra Remmer