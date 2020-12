Seelze

Während der Corona-Pandemie sind viele Aktivitäten ins Internet gewandert – das soll nun auch mit Sitzungen von Rat und Ausschüssen passieren. Einem Antrag der CDU Ratsfraktion zufolge soll geprüft werden, ob eine Live-Übertragung der politischen Sitzungen möglich ist. Zudem solle die Stadtverwaltung Kontakt zur Berthold-Brecht-Gesamtschule und zum Georg-Büchner-Gymnasium aufnehmen. Die Live-Übertragung der Sitzungen könne in Zusammenarbeit sowie als Schulprojekt oder im Rahmen des Politikunterrichts realisiert werden, teilte der CDU-Vorsitzende Jens Willms mit.

Ein Livestream der Rats- und Ausschusssitzungen könne ein probates Mittel sein, um die Verwaltungs- und Ratsarbeit für die Bürger transparenter zu machen, sagt Willms. Zudem könne er eine frühzeitige Beteiligung ermöglichen. „Gerade unter Corona-Bedingungen wird durch einen Livestream breiteren Bevölkerungsschichten die Teilnahme an Sitzungen ermöglicht.“ Das sei gerade bei Themen wie Radwegebau, der Erweiterung von Seelze-Süd und Neubauten von Schulen und Kitas wichtig. Bürger können sich die Sitzungen dann von Zuhause aus auf dem Smartphone, Tablet oder Computer ansehen.

Ähnliche Pläne in anderen Kommunen

Auch in anderen Kommunen in der Region Hannover wird über die Übertragung von politischen Sitzungen ins Internet nachgedacht. In Garbsen haben die Grünen die Verwaltung aufgefordert, die technischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Auch in Langenhagen und Wennigsen wird darüber diskutiert. In niedersächsischen Städten wie Wolfsburg und Salzgitter können Bürger bereits Sitzungen per Livestream im Internet mitverfolgen.

Dem Antrag der Seelzer CDU zufolge soll sich die Stadtverwaltung auch Gedanken darüber machen, wie ein solches Vorhaben finanziert werden kann. Willms fordert zu prüfen, ob der Bund dafür Fördermittel zur Verfügung stellt.

Von Linda Tonn