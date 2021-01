Seelze

Die Bürgerstiftung Seelze setzt ihr Laptop-Projekt fort. Deshalb ruft die Vorsitzende Eveyln Werner weiter dazu auf, gebrauchte Laptops der Bürgerstiftung zu spenden. Die Geräte werden überholt und Schülern für den Heimunterricht, das sogenannte Homeschooling, übergeben.

Projekt liegt Bürgerstiftung am Herzen

Die Bürgerstiftung hatte im Juni damit begonnen, gebrauchte Laptops zu sammeln. Thomas Rasche und sein Sohn Lukas, Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums, hatten die Software und Daten der Vorbesitzer auf den Geräten gelöscht. Damit musste sich keiner der Spender Sorgen um den Missbrauch seiner Daten machen. Außerdem tauschten die beiden Rasches bei Bedarf defekte Akkus aus, machten klemmende Tasten gängig und spielten die von den Schulen benötigten Programme auf. „Wir konnten bislang mehr als 30 Laptops ausgeben“, sagte Werner. „Das Projekt liegt der Bürgerstiftung am Herzen.“

Bedarf wird als hoch eingeschätzt

Zwar habe die Stiftung noch ein Gerät auf Lager, Werner schätzt den Bedarf aber weiterhin als hoch ein. Denn nicht alle Schüler hätten einen eigenen Laptop für den Onlineunterricht. In den Familien vorhandene Geräte würden oft von allen Angehörigen genutzt. Dadurch könne es während der Corona-Pandemie zu Problemen kommen, weil unter Umständen auch im Homeoffice arbeitende Eltern die Rechner benötigten. Nicht jede Familie könne ein zusätzliches Gerät kaufen. „Wir gehen davon aus, dass es nach wie vor Schüler gibt, die nicht genügend Ausstattung haben“, sagte Werner. Wer ein Gerät spenden möchte oder noch begründeten Bedarf für einen Laptop hat, kann sich per E-Mail an vorstand@buergerstiftung-seelze.de sowie unter Telefon (05137) 92921 an Evelyn Werner wenden.

Von Thomas Tschörner