Bürgerstiftung bittet um Laptop-Spenden für Schüler

Die Bürgerstiftung Seelze plant einen digitalen Flohmarkt für Laptops, mit dem sie Familien mit schulpflichtigen Kindern unterstützen möchte. Dafür werden gebrauchte Laptops benötigt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie habe sich der Schulalltag wesentlich verändert, sagt Evelyn Werner, die Vorsitzende der Bürgerstiftung. Der digitale Unterricht setze voraus, dass alle Schüler über eine entsprechende technische Ausrüstung verfüge. „Nicht in jeder Familie ist dies der Fall“, sagt Werner. Oft würden sich Geschwister einen Laptop teilen. Zudem käme es auch durch das Homeoffice der Eltern zu Engpässen.

Digitaler Flohmarkt geplant

Der Vorstand hofft, dass sich viele Seelzer finden, die einen nicht mehr benötigten Laptop für den guten Zweck abgeben. „Die Geräte müssen für eine WLAN-Nutzung geeignet sein“, sagt Werner. Mit dem Projekt will die Bürgerstiftung technische Lücken schließen, Familien und Schülern helfen. Auch wenn der Präsenzunterricht wieder Standard werde, sagt Werner, werde die digitale Schule bleiben.

Der Vorstand plant für die Umsetzung des Projektes einen digitalen Laptop-Flohmarkt. Neben den gespendeten Geräten sucht die Stiftung aber auch einen Helfer, der die Geräte auf ihre Funktionalität überprüfen kann. Wer weitere Informationen benötigt oder sich einbringen möchte, kann sich per Mail an vorstand@buergerstiftung-seelze.de oder unter Telefon (05137) 92921 an die Vorsitzende der Stiftung wenden.

Von Heike Baake