Seelze

Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, fällt auch die Entscheidung, wer der neue Bürgermeister von Seelze wird. Die beiden Kandidaten Alexander Masthoff (SPD) und Gerold Papsch (CDU) sind mit ihrem bisherigen Wahlkampf zufrieden. Beide berichten von positiven Reaktionen der Seelzer.

Menschen freuen sich über Gespräche

Insgesamt sei sein Wahlkampf gut gelaufen, sagt Alexander Masthoff. „Ich habe den Eindruck, dass die Menschen froh sind, wieder ins Gespräch zu kommen.“ Nach der harten Phase der Corona-Pandemie habe es das Problem gegeben, überhaupt wieder in den Tritt zu kommen. Entsprechend habe es auch keine großen Wahlkampfveranstaltungen gegeben, vielmehr sei alles kleinteilig gewesen. Doch dies sei gut angekommen. „Dass ich mir in Einzelgesprächen viel Zeit nehme, finden die Leute gut“, sagt der Sozialdemokrat.

Wolfgang Schulze sieht den Wahlkampf um das Bürgermeisteramt eher sportlich und lässt Gerold Papsch (links) und Alexander Masthoff einen Wettlauf austragen. Quelle: Thomas Tschörner

Seelze-Tour ist gut angekommen

Ähnliche Erfahrungen hat Gerold Papsch gemacht. Seine Seelze-Tour, bei der er mit einem VW Bus samt Grill und Getränken die Ortsteile ansteuerte, sei extrem gut gelaufen, berichtet der Christdemokrat. „Ich habe viel Zuspruch erhalten, mir aber auch sehr viel Mühe gegeben.“ Er habe dabei viele Seelzer kennengelernt. „Ich bin sehr angetan von diesem Wahlkampf, der auch Spaß macht.“ Angetan sei er auch von den Seelzern, von denen er viele Ideen und „Arbeitsaufträge“ erhalten habe. Er sei gern in Kontakt mit Menschen. Zwar würden viele die Briefwahl nutzen, aber das Zugehen auf die Leute bringe etwas und sei nach wie vor wichtig, sagt Papsch.

Der Mann mit der blauen Brille

Der Einsatz werde honoriert, ist auch Masthoff überzeugt. Er sei wahrgenommen worden. Zwar habe er bereits als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker ähnliche Runden durch Seelze gemacht, allerdings in einem kleineren Rahmen. Jetzt sei der Einsatz wesentlich größer. Dabei habe er auch lustige Erfahrungen gemacht. Trotz seiner Maske sei er erkannt worden. „Sie sind doch der Mann mit der blauen Brille – so hat mich ein Mann begrüßt, der mich anhand meines Fotos erkannt hat“, sagt Masthoff. Und er freut sich, dass die Wahlplakate offenbar doch wahrgenommen werden. Im Unterschied zu Papsch hat Masthoff keine neuen Erkenntnisse über die Stadt gewonnen. „Es waren eher Aha-Effekte.“ Etwa, dass eine bestimmte Straße immer noch nicht saniert sei. Getroffen habe er zudem viele Menschen, die ihn oder seine Familie von früher kannten.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Der Tunnelblick der politischen Welt

Jetzt, in der Endphase des Wahlkampfes, habe er versucht, seine eigentliche Arbeit als Rechtsanwalt etwas herunterzufahren, sagt Papsch. „Ich wollte möglichst viele Menschen erreichen, und das ist sehr gut gelungen.“ Während er vor dem HAZ/NP-Wahlforum noch aufgeregt gewesen sei, sei er inzwischen entspannter. Allerdings lebe er zeitweise in einer rein politischen Welt und entwickele einen Tunnelblick, immer mit dem Ziel vor Augen, Bürgermeister zu werden. Umso wichtiger sei die Solidarität seiner Familie, die sogar noch gestiegen sei. Um sich zu erden, seien Auszeiten wie die morgendliche Besprechung mit seinem Team und die abendlichen Gespräche mit seiner Frau unentbehrlich, sagt Papsch. Über die Unterstützung seiner Familie freut sich auch Masthoff. Um fit zu bleiben, versucht er, so wenig Koffein wie möglich zu konsumieren, setzt auf Wasser und Obstsäfte und fährt Fahrrad. Um die eigene Mitte zu finden, habe er auch kleine Entspannungspausen und habe auch mal einen Tag Pause vom Wahlkampf gemacht.

Von Thomas Tschörner