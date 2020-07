Lohnde

Das Lohnder Bürgerhaus und die benachbarte Grundschule bleiben noch bis mindestens zum Jahr 2026 erhalten. Das hat jetzt Ortsbürgermeister Wilfried Nickel klargestellt. Grund sind die geplanten Investitionen der Stadt Seelze in Höhe von rund 200 Millionen Euro in Schulen und Kindergärten. Das Land Niedersachsen hat in Abstimmung mit der Region Hannover als Kommunalaufsicht einen Investitionsrahmen abgesteckt, der bei 200 Millionen Euro bis 2026 liegt, erklärt die Verwaltung in einer Vorlage für den Ortsrat Lohnde.

Grundschule für den Westen ist im Finanzpaket außen vor

In diesem Investitionsprogramm sei aber eine neue Grundschule für die westlichen Stadtteile noch nicht enthalten. Die neue Grundschule soll die Schullandschaft für den Westen Seelzes zukunftsfähig machen (siehe Kasten unten). Für das Vorhaben sollen fünf Varianten für eine Bedarfsplanung im Grundschulbereich für Lohnde, Gümmer und Dedensen geprüft werden. Außer der Möglichkeit des Baus einer vierzügigen Grundschule an einem Standort in Lohnde, Gümmer oder Dedensen sollen dabei auch der Erhalt der einzügigen Grundschule in Dedensen und eine neu zu bauende dreizügige Grundschule in Lohnde oder Gümmer berücksichtigt werden. Die Verwaltung rechnet im ersten Quartal 2021 mit einem Ergebnis aus der Untersuchung der fünf Standortalternativen. Darüber werde die Stadt öffentlich informieren.

Keine Garantie für dauerhaften Erhalt der Gebäude

„Vor 2026 wird also weder in Sachen Bürgerhaus noch Grundschule etwas passieren“, betont Nickel. Allerdings habe die Verwaltung auch erklärt, dass erste Planungen je nach Notwendigkeit auch früher auf den Weg gebracht werden können. Zunächst sei aber der Betrieb der Grundschule und des Bürgerhauses im derzeitigen Gebäudebestand weiter vorgesehen. Die Verwaltung betont aber auch, dass damit eine Vorfestlegung für einen Standort und eine Garantie für den Erhalt der Grundschule Lohnde und damit des Bürgerhauses nicht verbunden sei.

Vorhandene Schulen reichen nicht mehr aus Derzeit gibt es in Dedensen eine einzügige Grundschule, die eine Ganztagsbetreuung ermöglicht. Angesichts steigender Schülerzahlen und den Anforderungen der Inklusion gilt sie aber als zu klein, eine Erweiterung am Standort ist kaum möglich. In Lohnde werden aktuell zwei Jahrgänge pro Klassenstufe unterrichtet: Nach Einschätzung der Verwaltung kann die Astrid-Lindgren-Schule bei einer Einführung des Ganztagsbetriebs nicht mehr alle Schüler aus Lohnde und Gümmer aufnehmen. Die Verwaltung hatte deshalb einen neuen Schulstandort für die westlichen Stadtteile ins Gespräch gebracht. tom

Einige Lohnder waren besorgt

Die SPD-Fraktion im Ortsrat Lohnde habe die Informationsvorlage eingefordert, um die Diskussion wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen, sagte Nickel. Nachdem für den Schulneubau außer Lohnde auch Gümmer und Dedensen ins Gespräch gebracht worden seien, hätten einige Kommunalpolitiker Panik geschürt. So habe sich die CDU für den Erhalt von Schule und Bürgerhaus eingesetzt, als noch gar nichts spruchreif gewesen sei, bemängelt Nickel. Bürgermeister Detlef Schallhorn habe versichert, dass vor 2026 die Westschule nicht angegangen werde. „Wir haben damit erst einmal Ruhe“, sagte Nickel. Das Bürgerhaus könne die nächsten Jahre weiter von den örtlichen Vereinen und Organisationen genutzt werden. Der Ortsrat müsse deshalb zusehen, dass weiter in das Bürgerhaus investiert werde. Und auch der Schulstandort bleibe vorerst erhalten. In fünf Jahren könne sich auch vieles verändern, sagte Nickel. Der Ortsrat müsse auf jeden Fall die Entwicklung weiter aufmerksam beobachten. „Uns liegt viel daran“, sagte der Ortsbürgermeister.

