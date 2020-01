Starker Andrang bei Seelzer Bürgerbüro

Seelze

Für das Team des Bürgerbüros Seelze startete das Jahr besonders arbeitsreich. Die bürgerfreundliche Haltung der Stadtverwaltung, das Bürgerbüro für alle Einwohner der Regionskommunen schon am 2. Januar wieder zu öffnen, bescherte den Mitarbeitern ein enormes Besucheraufkommen. Teilweise hielten sich rund 60 Wartende im Foyer auf. Am vergangenen Donnerstag konnten deshalb ab 11.30 Uhr keine Wartemarken mehr gezogen werden, damit das Team des Bürgerbüros alle Anliegen der Wartemarkenbesitzer noch bewältigen konnte.

„Einige Stadtverwaltungen der Regionskommunen haben zwar geöffnet, wie beispielsweise Barsinghausen. Aber sie bearbeiten nur Anliegen ihrer eigenen Einwohner“, erklärte Seelzes Bürgermeister Detlef Schallhorn den außergewöhnlichen Ansturm. Weil auch die Zulassungsstelle der Region noch geschlossen, machten sich viele Kfz-Besitzer am 2. Januar Richtung Seelze auf. „Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, in Seelze die Anliegen von allen Regionseinwohnern zu bearbeiten“, erläutert Seelzes Bürgermeister.

So standen die Bedürfnisse von Einwohnern, welche die Brückentage zur Erledigung ihrer Formalitäten nutzen wollten, konträr zu den Öffnungszeiten zahlreicher Stadtverwaltungen in der Region Hannover, die ihren Mitarbeitern ebenfalls die Brückentage gönnten und zugleich Heizkosten sparen wollten. In zahlreichen Bürgerbüros startet der Service erst wieder am 7. Januar 2020 .

Wartemarken nur bis 11.30 Uhr

In Seelze mussten das Angebot des Bürgerbüros wegen des Andrangs ebenfalls eingeschränkt werden. Ein Schild wies vergangenen Donnerstag darauf hin, dass wegen der starken Nachfrage nur bis 11.30 Uhr Wartemarken ausgegeben würden. „Wer eine Wartemarke hatte, wurde natürlich auch noch bedient“, berichtet Detlef Schallhorn. Das Nachsehen hatten jedoch alle, die am 2. Januar nach 11.30 Uhr vorbei schauten. Sie mussten unverrichteter Dinge wieder gehen.

„Mehr war für die Mitarbeiterinnen bei aller Gutwilligkeit leider nicht zu schaffen“, erläuterte Seelzes Bürgermeister die Begrenzung.

Bürger nehmen es gelassen

Auch am Freitag füllte sich die Wartezone zum Bürgerbüro während der Öffnungszeiten und stellte die Wartenden vor eine kleine Geduldsprobe. Der Letteraner Tobias Willeke war gekommen, um das Fahrzeug für seinen Sohn anzumelden. „Ich wusste nicht, dass es heute so voll ist, dachte ich schaffe es in einer halben Stunde“, erzählt er. Dass er über die eingeplante Zeit im Bürgerbüro verbringen musste, verärgerte ihn nicht, denn er Stand durch einen Urlaubstag nicht unter Zeitdruck.

Etwas turbulenter gestaltete sich dagegen die Wartezeit für Janette Judt aus Seelze. Sie wollte ihr Auto ummelden und hatte ihren Sohn Joey (10 Monate) und zweijährige Tochter Yuna dabei. „Ich überbrücke die Wartezeit mit Rumlaufen“, sagte sie lachend.

Von Patricia Chadde