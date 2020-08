Seelze

E-Kühlfahrzeug, E-Lastenfahrrad, Mehrweggeschirr, wiederverwendbare Boxen – der Brotkorb setzt auf Nachhaltigkeit. Möglich wird das nur durch finanzielle Zuwendungen. Eine Spende der Stadtsparkasse Hannover in Höhe von 15.000 Euro lässt den Wunsch nach einem neuen Kühlfahrzeug in nahe Zukunft rücken. Mit ihrem Projekt „Nachhaltig bei der Nachhaltigkeit“ haben sich die Verantwortlichen des Vereins dort beworben.

Kühlfahrzeug kostet 55.000 Euro

Der ehrenamtliche Brotkorb-Mitarbeiter Oliver Wehse ist für die Gewinnung der Sponsoren zuständig. „Wir haben die Stadtsparkasse angeschrieben und schnell eine Zusage bekommen“, erzählt er. Bedingung für die finanzielle Unterstützung sei jedoch die Voraussetzung gewesen, dass die Anschaffung eines neuen Kühlfahrzeuges vom Verein auch zu leisten sei.

Dafür muss der Brotkorb eine Summe von rund 55.000 Euro aufbringen. Das rein elektrisch betriebene Kühlfahrzeug soll später für das Abholen der Lebensmittel aus den Geschäften eingesetzt werden. „Obst, Gemüse und Milchprodukte müssen bei einer Temperatur von fünf Grad transportiert werden“, erklärt Wehse. Bisher setzen die Mitarbeiter dafür lediglich Thermoboxen ein. Das, so Wehse, sei jedoch auf lange Sicht aufgrund der kontinuierlich steigenden Temperaturen im Sommer nicht ausreichend.

Eine weitere Spende in Höhe von 15.000 Euro der Deutschen Postcode Lotterie sowie zahlreiche Privatspenden sollen ebenfalls in den Autokauf fließen. „Viele Firmen und Institutionen haben am Brotkorb Interesse und finden unser Nachhaltigkeitsprojekt gut“, sagt Wehse. Profifußballer, die die Hilfsorganisation WeKickCorona gründeten, unterstützen den Brotkorb ebenfalls mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro.

Kauf eines E-Lastenfahrrads geplant

Auch bei der Essensausgabe wurden in Anlehnung an das neue Projekt Veränderungen vorgenommen. Mehrweg statt Einweg ist dort seit geraumer Zeit die Devise. Für den Transport der Eier wurden extra Behälter angeschafft und an die Kunden verteilt. „Wer sie nicht dabei hat, muss auf seine Eier verzichten“, berichtet Wehse. Ziel sei es hierbei, vor allem Verpackungsmüll und Kosten zu reduzieren. Bei den Veranstaltungen wie Shanty-Festival oder Obentrautmarkt stellten die Brotkorb-Mitarbeiter bereits im vergangenen Jahr in den Kaffeestuben auf Mehrweggeschirr um.

In Sachen Nachhaltigkeit fehlt es nicht an Ideen. Ein elektrisches Lastenfahrrad, das für Kurzstrecken eingesetzt werden soll, steht ebenfalls zur Diskussion. „Das könnte vielleicht auch Schüler oder Studenten motivieren, bei uns ehrenamtlich einzusteigen“, hofft Wehse. Auch bei der Außenwirkung des Brotkorbes setzen die Ehrenamtlichen auf Veränderungen und testen derzeit neue T-Shirts. „Es ist wichtig, dass wir vom Brotkorb auch erkannt und nicht immer mit der Tafel verwechselt werden“, erklärt Wehse.

