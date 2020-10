Seelze

Der Seelzer Brotkorb kann seine Regale in den neuen Räumen an der Schillerstraße reichlich auffüllen – dank einer Spende im Wert von 400 Euro, die die Frauenhilfsvereinigung der Glaubensgemeinschaft Kirche Jesu Christi in Hannover (FHV) jetzt übergeben hat. Neben Zahnpasta, Duschgel, Deo und Seife packten die Ehrenamtlichen auch Mehl, Nudeln und Margarine dazu. Eine Lieferung frischer Lebensmittel im Laufe der Woche soll das Spendenpaket komplett machen.

Gemeinde will weiter unterstützen

„Wir wollten zum Erntedank eine Hilfsaktion starten“, sagt Kornelia Derksen, Leiterin der FHV. Über den Kontakt zu Monika Reiners, die sowohl den Brotkorb als auch die Mormonengemeinde als Ehrenamtliche unterstützt, wurde die hannoversche Gemeinde auf die Einrichtung in Seelze aufmerksam. Und die aktuelle Spende soll kein Einzelfall bleiben: „Wir überlegen, den Brotkorb und auch die Kleiderkammer weiter zu unterstützen, sagt Derksen.

Mehr Hygieneartikel benötigt

„Wir brauchen derzeit vermehrt Hygieneartikel“, erklärt Oliver Wehse vom Brotkorb. Zwischen 150 und 180 Kunden kämen regelmäßig donnerstags zur Lebensmittelausgabe in die Schillerstraße, das entspreche etwa 30 bis 50 Haushalten. Insgesamt sind rund 700 Kunden beim Brotkorb registriert. Am Freitag, 9. Oktober, wird der Verein sich mit einem Infostand vor dem Rewe-Markt am Brüggefeld präsentieren. Von 9 bis 18 Uhr nehmen die Ehrenamtlichen dort dann Lebensmittelspenden und gespendete Hygieneartikel entgegen.

