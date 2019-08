Letter

Seit sie in Seelze lebt, macht Britta Scherbanowitz Sport im Verein. 1974, als sie mit ihren Eltern nach Letter zog, fing sie im Alter von neun Jahren mit dem Turnen bei der SG Letter 05 an. „Drei Jahre später bin ich zum Handball gekommen“, erinnert sich Scherbanowitz. „Erst habe ich in der C- und spät...