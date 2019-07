Letter

Zahlreiche Kinder haben auch in diesem Jahr ihren Weg zur Schule oder zum Kindergarten mit dem Fahrrad, Roller oder zu Fuß zurückgelegt. Als Ansporn dazu diente der Bewegungspass, ausgegeben von der SG Letter 05. Für jede Strecke, die sie autofrei bewältigt hatten, gab es für die Teilnehmer eine Unterschrift. Wer mehr als 20 davon gesammelt hatte und seinen Pass außerdem rechtzeitig abgegeben hatte, nahm an der Verlosungsaktion „ Bewegungspass“ teil. Beim Sportabzeichentag im Leinestadion konnte Projektkoordinator Jonas Giebel jüngst schon einige Preise wie Gutscheine für den Dinosaurier-Park Münchehagen, Rabattkarten vom Sea Life, Gutscheine für die Minigolfanlage und die Eisdiele in Letter aber auch Sachpreise wie Brotdosen, Bälle und Stifte übergeben.

Gewinne stehen bereit

Einige Gewinner sind jedoch nicht bei der Verlosung gewesen, und so stehen ihre Preise noch immer zur Abholung bereit. Die Preise können in der Geschäftsstelle der SG Letter donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie jeden dritten Dienstag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr abgeholt werden. Außerdem können die Gewinner unter der Telefonnummer (0511) 406921 einen Termin außerhalb der Geschäftszeiten vereinbaren.

Mit dem Ziel, dem Bewegungsmangel der Kinder entgegenzuwirken, hatte die SG Letter 05 bereits 2016 den Laufpass ins Leben gerufen. Bereits ein Jahr später haben sich 16 Sportvereine aus der ganzen Region Hannover an dem Projekt beteiligt, das seither den Namen Bewegungspass trägt. Mehr Informationen über den Bewegungspass und zu den Gewinnern gibt es im Internet auf der Seite sg-letter-05.de/bewegungs-pass.

Von Sandra Remmer