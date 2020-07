Seelze/Letter

Mit seinem Fahrrad ist ein 33-jähriger Seelzer am Freitag gegen 0.50 Uhr gegen ein Wohnmobil gefahren, das an der Straße An der Junkernwiese in Seelze geparkt war. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Radler bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei dem Unfallverursacher eine Beeinflussung durch Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 2,4 Promille. Die Beamten ließen dem Radfahrer eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Seelzer ein.

Aufgefallen durch unsichere Fahrweise

Bereits am Donnerstag hatte eine Streife um 3.18 Uhr auf der Lange-Feld-Straße in Letter einen Radfahrer kontrolliert, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Thomas Tschörner