Kirchwehren

Was mit dem Verkauf eines gebrauchten Fernsehgerätes begann, endete für ein Kirchwehrener Ehepaar mit einem schmerzhaften Verlust. Zwei höfliche Betrüger schwatzten den Senioren Goldmünzen im Wert von 20.000 Euro ab – angeblich leihweise, um zwei Ausstellungen zu bestücken. Zwar wurden die Ganoven geschnappt und stehen im Oktober vor Gericht, doch das Gold bleibt verschwunden. „Die waren unglaublich höflich und nett“, sagt Gerhard N., der andere Seelzerinnen und Seelzer vor der Betrugsmasche warnen will.

Anzeige führt zu Kontakt mit Betrügern

Im November vergangenen Jahres war Gerhard N. auf eine Anzeige in einem Wochenblatt gestoßen, über die gebrauchte, defekte TV-Geräte, aber auch Nähmaschinen und anderes gesucht wurden. „Mir fiel ein, dass ich noch einen kleinen Fernseher habe, der nicht mehr gebraucht wird“, sagt der Kirchwehrener. Er rief an, und kurz darauf waren zwei jüngere Männer bei ihm, die angeblich kurz vorher in Garbsen eine Wohnung aufgelöst hatten. „Sie waren höflich, nett und gut angezogen.“ Nachdem sie sich das Fernsehgerät angeschaut hatten, fragten sie nach Edelmetallen wie Silber und Gold. Gerhard N. betonte zwar, nichts dergleichen zu haben. Doch seiner Frau Erna fiel ein Weißgoldarmband ein, das etwas scharfkantig war und deshalb von ihr nicht mehr getragen wurde.

Armband wird sofort in bar bezahlt

Die Besucher zeigten sofort Interesse und waren auch mit dem geforderten Preis von 400 Euro einverstanden. Erna N. holte das Schmuckstück, ließ es dabei aber in der Schatulle, in der sich auch die Krügerrand-Münzen befanden. „Die kaufe ich Ihnen ab“, zeigten sich die beiden Männer von den Goldmünzen begeistert. Doch Gerhard N. blieb eisern. Er wolle nicht verkaufen. Die beiden Männer gaben sich damit zunächst zufrieden. Sie bezahlten das Armband sofort in bar, mit Geld aus einem Bündel Scheinen.

Erneuter Besuch mit Kuchen

Am nächsten Tag kamen die beiden Männer erneut zu dem Ehepaar, mit Kuchen. Sie berichteten, dass sie am Folgetag bei einer Ausstellung in Berlin seien und dort gerne die Münzen präsentieren würden. Deshalb wäre es gut, wenn N. die Goldmünzen leihweise zur Verfügung stellen könnte. Gerhard N. gab schließlich nach und lieh den Männern seine Münzen. „Sie waren sehr umgänglich und nett“, sagt er. Auf den Gedanken, es mit Ganoven zu tun zu haben, wäre kaum jemand gekommen. Nicht zuletzt deshalb habe er sich entschieden, seine Geschichte öffentlich zu machen. Als Warnung für andere Senioren, die ebenfalls auf den Trick hereinfallen könnten, bei dem es mal nicht um Enkel in Notlagen ging.

Ehepaar sieht Münzen nicht mehr wieder

Zwar stand N. mit den beiden Männern telefonisch noch in Kontakt, doch die vertrösteten ihn immer wieder. Nach der angeblichen Ausstellung in Berlin folgte angeblich eine weitere in Zürich. Zwischenzeitlich kam sogar ein Onkel der beiden Männer vorbei, um den leihweisen Empfang der Münzen für Ausstellungen zu quittieren. Allerdings ließ er beim Verlassen des Hauses der Kirchwehrener das Schriftstück unauffällig verschwinden. N. versuchte dann über Wochen vergeblich, die Betrüger telefonisch zu erreichen. Schließlich schaltete er die Kriminalpolizei ein.

Polizei ermittelt die Männer

Tatsächlich konnten die Beamten zwei Männer ermitteln, den 30-jährigen Dijano und den 23-jährigen Vito, sagt Rechtsanwalt Gerold Papsch, der das Ehepaar vertritt. Die Münzen seien aber verschwunden. Die Staatsanwaltschaft konnte lediglich 3100 Euro bei dem Duo sicherstellen. Ob wenigstens dieser Betrag den Kirchwehrenern erstattet wird, müsse die Gerichtsverhandlung im Oktober zeigen. Der Anwalt verweist auf das Alter des Ehepaares, beide seien über 90. „Sie hätten nie gedacht, dass ihnen so etwas passiert.“ Deshalb sei es sinnvoll, dass die Geschichte öffentlich werde, sagt der Anwalt. Denn die Anrufe seien auch in diesem Jahr weiter gegangen, die Papsch als eine perfide Abwandlung des bekannten Enkeltricks sieht. Gefordert sei auch die Stadt. „Wir müssen als Stadtgesellschaft überlegen, was wir tun können, um besser auf unsere älteren Mitbürger aufzupassen.“

Von Thomas Tschörner