Benefizkonzert: Sänger Daniel Fernholz stellt seine neue CD vor

Seelze

Musiker Daniel Fernholz hat am vergangenen Freitag im Alten Krug seine neue CD vorgestellt – und das Publikum war begeistert. Der Liedermacher war für ein Benefizkonzert der Bürgerstiftung nach Seelze gekommen. Mitgebracht hatte er seinen Freund, den Gitarristen Marc Hothan, der ihm bereits bei der Gestaltung des Covers seiner CD „Vom Leben gezeichnet“ beratend zur Seite gestanden hatte.

Viele Besucher waren nachmittags beim Flohmarkt Am Kreuzweg auch schon am Stand der Bürgerstiftung vorbeigekommen: „Trotz des schlechten Wetters haben wir dort 100 Euro eingenommen“, sagt die Vorsitzende Evelyn Werner. Sie und ihre Mitarbeiter warben während des Flohmarktes auch für das abendliche Konzert. Mit Erfolg: Die Organisatoren konnten mehr als 50 Gäste im Alten Krug begrüßen.

Texte von Liebe und Dunkelheit

Mit dem Titel „Wart’s nur ab, du kommst nicht davon“ eröffnete Fernholz das Konzert. Mit seinen Texten, die von Freundschaft, Trauer, Liebe oder Freude erzählen, berührte er die Zuhörer. Der Titel „Weil du mich liebst“ kam beim Publikum besonders gut an. Es sei sein erstes selbst geschriebene Lied, so der Künstler.

Während des knapp dreistündigen Konzerts stellte der Künstler viele Titel der neuen CD vor. Gern summten die Zuhörer bei „Südwind“ mit und hörten interessiert den Beschreibungen des Hamsterrades in „Manchmal in der Dunkelheit“ zu. Mit Leonhard Cohens Titel „Lover, Lover, Lover“, verabschiedete er sich. Der Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten geht an die Bürgerstiftung. „Wir werden damit unsere Bildungsprojekte weiter fördern“, so Vorsitzende Werner.

Lesen Sie auch:

Bürgerstiftung spendet Bücher für Julius-Club

Von Heike Baake