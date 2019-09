Letter

Manch einer wird sich gewundert haben, als er die Schützen am Montagmorgen auf dem Weg zum Annageln der Scheiben durch Letter ziehen sah: Bei schönstem Sonnenschein trugen die Herren eine Duschhaube auf dem Kopf. „Als wir am Donnerstagabend die grün-weißen und rot-weißen Fähnchen im Ort aufgehängt haben und danach noch bei einem Schützenbruder im Garten waren, ist einer in den Teich gefallen“, sagt Holger Bernotat. Damit im Wiederholungsfall zumindest die Haare trocken bleiben, war am dritten Tag des Schützenfests die Duschhaube Pflicht.

Hunderte feiern am Straßenrand

Bereits seit Sonnabend waren hunderte Letteraner auf den Beinen, um beim diesjährigen Schützenfest dabei zu sein. Zunächst wurden die neuen Majestäten proklamiert: Neue Damenkönigin ist Antonia Pudwell, als Schützenkönig an ihrer Seite begleitet sie René Reinke durch das Jahr. Den Thron der Jugendkönigin erklomm Caroline Schellbach, und bei den Jüngsten hatte Christian Stahlke die Nase vorn und darf sich fortan Zwergenkönig nennen. Volkskönig wurde Jörn Herrmann.

Neben den Majestäten wurden Werner Kögel und Renate Bremer für ihre langjährigen Verdienste in der Schützengesellschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Hunderte Letteraner jubeln den Schützen beim Ausmarsch zu. Quelle: Sandra Remmer

Den großen Schützenausmarsch am Sonntagnachmittag wollte sich kaum ein Letteraner entgehen lassen, und so säumten hunderte Menschen um kurz vor 15 Uhr die Straßen, als der Tross sich mit viel musikalischer Begleitung am Schützenplatz versammelte, um von dort aus den Marsch durch Letter zu beginnen. Die, die sich nicht zum Ausmarsch eingefunden hatten, nutzten die Gelegenheit, sich auf dem Festplatz an der Alten Aue zu vergnügen. Dort waren Autoscooter, Kinderkarussell und Zelt aufgebaut.

Ein Gedicht für die Königin

Auch am Montag ging das Spektakel in Letter weiter – viele Schützen hatten sich eigens für das Fest zwei Urlaubstage genommen. Nachdem sie sich am Kastanienplatz versammelt hatten ging es als erstes zur Schützenkönigin Antonia Pudwell. Ihre Schützenschwestern Trixie Harmsen und Cornelia Kubek hatten extra für ihre Königin ein Gedicht vorbereitet, das sie aus dem Fenster heraus vortrugen. Bevor die Schützenkönigin ihre Scheibe in Empfang nehmen durfte, musste sie allerdings noch einige Rätsel lösen, Fragen beantworten und ihre Gesangstalent unter Beweis stellen.

Schützenschwestern Trixie Harmsen (links) und Cornelia Kubek hatten extra für ihre Königin ein Gedicht vorbereitet, das sie aus dem Fenster heraus vortrugen Quelle: Sandra Remmer

Nächstes Ziel der Schützen war beim Schützenkönigin René Reinke, der eine ganz ähnliche Prozedur erlebte. Auch sein Giebel wird fortan von einer Scheibe geziert, die stets daran erinnert, dass er 2019 ein besonderes Geschick mit dem Gewehr bewiesen hat.

Spiele für die Kinder

Am Montagnachmittag standen dann die Kinder im Mittelpunkt des Geschehens. Nach verschiedenen Spielen vor der St. Michael Kirche hieß es um 16 Uhr: „Aufstellen zum Abmarsch“. Mit dem Abmarsch der Schützen vom Festplatz aus am frühen Abend ging das Schützenfest in Letter zu Ende.

Zur Galerie Drei Tage lang haben die Schützen in Letter den Tagesablauf bestimmt. Beim Ausmarsch am Sonntag jubelten hunderte Letteraner am Straßenrand. Am Montag wurden die Schützenscheiben angenagelt.

Von Sandra Remmer