Letter

Autofahrer, die aus Letter kommend über die Klappenburgbrücke in Richtung B 6 unterwegs sind, brauchen in diesen Tagen noch mehr Geduld als sonst. Weil eine Firma dort neue Stromleitungen verlegt, wird die Stöckener Straße bis zum Jahresende in mehreren Abschnitten halbseitig gesperrt.

Firma verlegt neue Stromleitung

Beschäftigte des Unternehmens bauen die neue Stromleitung mit einer elektrischen Leistungskapazität von 110 Kilovolt im Auftrag eines Energieversorgers ein. Um besonders bei hohem Verkehrsaufkommen flexibel reagieren zu können, hat die Stadt Seelze für die Zeiten des Berufsverkehrs montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr eine Baustellenampel im Einsatz.

Anzeige

Die halbseitige Sperrung der Stöckener Straße in Fahrtrichtung Hannover soll in drei bis vier Abschnitten erfolgen und voraussichtlich bis Ende Dezember andauern, heißt es von der Stadt. Der Abschluss aller Arbeiten ist für Mitte April geplant. Frost und starker Niederschlag können nach Auskunft von Stadtsprecher Carsten Fricke auch zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten führen.

Situation schon oft in der politischen Diskussion

Die Situation ist für Autofahrer nicht neu: Auch ohne Baustelle bilden sich insbesondere zu Stoßzeiten an der Stöckener Straße im Bereich der Klappenburgbrücke lange Staus, die zum Teil bis hinter Letters Ortseingangsschild reichen. Die Grünphase der Ampel an der Einmündung zur B 6 dauert nur Sekunden und lässt maximal drei Autos passieren.

Immer wieder stand das Problem im Zentrum der politischen Diskussion, immer wieder hat es Lösungsvorschläge wie etwa den Leinesprung – eine Querverbindung zwischen B 6 und B 441 – gegeben. Geändert an der Lage hat sich bislang nichts. Für die Zeit der Bauarbeiten hat sich diese Situation nun noch einmal verschärft.

Lesen Sie auch

Von Sandra Remmer